Eline De Munck betaalt er 150 euro voor, maar deze 3 crèmes samen deden haar kraaienpootjes wel verdwijnen

“Doe aan teasende ‘soft talk’ tijdens de dag.” Vastge­roest seksleven? 9 frisse lessen van Goedele Liekens

De modale Vlaming kan tussen de lakens nog wat hulp gebruiken, gelooft seksuologe Goedele Liekens. Als columniste leerde ze ons dit jaar veel lessen over lust en liefde. Dit zijn haar negen verrassendste, die je nieuwe levels van genot doen unlocken. Ontdek ‘slow seks’, een nat orgasme, alternatieve penetratie of ‘spetterseks’. “Het is niet de ‘hogedrukstraal’ zoals je ziet in porno.”