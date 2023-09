Elena datete 3 jaar met een sugardaddy: “Hij gaf me duizenden euro’s.” Maar ook zij betaalde een prijs

“Vroeger vond ik zulke mensen verschrik­ke­lijk”, nu doet radiostem Ann Reymen elk weekend net hetzelfde

Radiopresentatrice Ann Reymen is niet het type BV dat feestjes afschuimt, bekent ze in onze reeks waarin bekende gezichten over hun ideale weekend vertellen. Ze is eerder een zorgende mama voor haar gezin. “Al ben ik ook de moeder die ’s morgens vaststelt: shit, geen brood.” Op één vlak in haar leven bewaart ze wel de regelmaat — da’s gezond, beseft ze nu.