Eindeloos draaien en keren: wat te doen als piekeren je wakker houdt Nele Annemans

30 augustus 2018

17u47

Bron: Tonic Vice 0 Nina Die berg was en strijk, die belangrijke presentatie op het werk, de relatieperikelen met je partner, de twijfel over of je de deur wel vastgedraaid hebt of welke outfit je de volgende dag gaat dragen ... Iedereen piekert weleens over iets. Maar wat als dat getob je ook 's nachts wakker houdt? Hier ontdek je een aantal manieren om je nachtelijke negatieve gedachten een halt toe te roepen.

Las een piekermoment in

Probeer vijf minuten voordat je naar bed gaat elke gedachte op te schrijven die je door je hoofd maalt. Als je je zorgen neerpent, haal je ze letterlijk uit je hoofd en hebben je hersenen 's nachts niet meer de behoefte om je eraan te doen herinneren.

Kijk niet naar de klok

Toegegeven, het is niet makkelijk om jezelf te dwingen niet naar de klok te kijken als je blijft tobben in je bed. Toch is dat een van de slechtste dingen die je kan doen. Door 1.16 uur, 2.23 uur, 3.03 uur te zien passeren raak je alleen maar meer opgewonden waardoor je uiteindelijk nog minder snel de slaap zal kunnen vatten.

Verlaat je slaapkamer

Hoe langer je in bed ligt zonder dat je kan slapen hoe meer angst je zal ervaren dat je helemaal niet kan slapen. En dat effect stapelt zich op. De volgende keer dat je gaat slapen zal je namelijk denken aan je vorige vreselijke nacht. Door dan in bed te blijven liggen, gaan je hersenen je bed associëren met angst. Als je meer dan 20 minuten tevergeefs probeert in te dommelen, sta dan even op en doe iets anders totdat je het gevoel hebt dat je kan slapen.

Kruip niet in bed vooraleer je écht klaar bent om te gaan slapen

Vroeg in bed kruipen zorgt meestal alleen maar voor meer uren van innerlijke onrust. Je lichaam is het immers gewoon om op bepaalde uren in slaap te vallen en wakker te worden. Hoe meer moe je bent, hoe groter de kans dat je minder gaat draaien en keren en hoe meer je je bed gaat associëren met slapen in plaats van piekeren.

Probeer een meditatie-app of andere routine

Door net voor bedtijd een stressverlichtende routine te creëren, leer je je hersenen dat het na dat ritueel tijd is om te gaan slapen. Je kan een warm bad nemen of een goed boek lezen, maar ook een meditatie-app met ontspanningsoefeningen helpt je hoofd leeg te maken. Als je gestresseerd bent, produceert je lichaam cortisol waardoor de melatonineproductie onderdrukt wordt. Maar melatonine helpt je net om te slapen. Meditatie helpt je dan te ontspannen waardoor het natuurlijke slaapproces wel kan plaatsvinden.

Beeld je een leuke plek in

Krijg je de gedachtestroom in je bed nog altijd niet stil? Beeld je in dat je op het strand ligt. In de zon, met een heerlijke cocktail in de hand. Gebruik al je zintuigen om je verbeelding kracht bij te zetten. Je zal vanzelf helemaal ontspannen.

Nog enkele snelle antipiekertips:

* Pieker je in de wagen of op de fiets? Leid je gedachten af door bijvoorbeeld rode auto's te tellen of mee te zingen met een liedje.

* Denk 'Stop, niet nu!' telkens als je een piekergedachte voelt opkomen.

* Verwar gedachten en gevoelens niet met feiten. Het is niet omdat jij iets als negatief interpreteert, dat het per se zo is.

* Treed uit je comfortzone. Doe eens iets wat indruist tegen de verwachtingen die je jezelf oplegt. Onderneem actie. Je zal merken dat het allemaal best meevalt en dat je helemaal geen reden hebt om zo lang over een onderwerp te blijven tobben.