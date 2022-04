Eindelijk een trend op sociale media die ons toont hoe mooi we zijn zonder filters

‘Bompa chic’ is de zonnebril­len­trend van 2022, maar beschermen zonnebril­len met gekleurde glazen wel genoeg?

Nu de lentezon ons begroet, halen we met plezier onze zonnebrillen boven. En dan nog het liefst een nostalgisch modelletje met gekleurde glazen, willen we een beetje hip zijn. Want geef toe: zo'n bril geeft meteen een coole uitstraling. Beschermt het ook even goed als een normaal exemplaar? Opticien Serge Bruninx: “Niet elke kleur werkt even goed.”

