Eindelijk! De lingerielijn van Rihanna is er Liesbeth De Corte

11 mei 2018

12u54 3 Nina Vrijdag 11 mei stond met een groot kruis aangeduid in onze agenda, want dit zou de releasedatum zijn van de lingerielijn van Rihanna. Et voilà: ons geduld wordt beloond, want alle stuks zijn vanaf nu online verkrijgbaar.

Op andere lifestylesites lezen we dat ze een uur (!) hebben moeten wachten voor ze de online webshop van de collectie - genaamd Savage x Fenty - konden openen. Maar wij geraakten vlotjes binnen, en my oh my, blij dat we daar van worden!

Eerder maakte de superster al bekend dat haar collectie bedoeld is voor vrouwen in alle maten en vormen. “X staat voor IEDEREEN”, zo schreef RiRi op haar Instagrampagina. Iets wat op veel enthousiasme kon rekeken. En de Barbadiaanse schone heeft niet gelogen. Op de webshop zien we grotere boezems en derrières, maar evengoed ook kleinere borsten en billen.

Wat we nog de revue zien passeren? Kanten bodysuits, satijnen slaapkledij, sexy babydolls, doorzichtige rompertjes én fluffy badjassen waar je door kan kijken. Onze tip: haast je naar de site, want alles vliegt als zoete broodjes over de toonbank. Verschillende stuks zijn zelfs al uitverkocht. Wij zetten alvast onze favorieten op een rijtje.