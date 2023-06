Efficiënt studeren met het zonnige weer? Experts: “Leren in de buitenlucht kan, maar let hiervoor op”

Het is zover: we gaan de laatste rechte lijn in richting de examens. En net nu komt de zon na maanden piepen. Veel studenten trekken daarop de buitenlucht in om te studeren, maar is dat wel zo slim? Er zijn eerst en vooral een paar dingen belangrijk om de leerstof op te slaan, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. “Je moet je goed kunnen concentreren, er mag niet te veel afleiding zijn en vandaag de dag moet je het scherm van je laptop goed kunnen zien.”

Eén gouden regel voor een optimale studiedag

Vooral dat laatste lijkt nogal moeilijk als de zon schijnt, al is de buitenlucht wél voordelig. “Er is onderzoek dat aantoont dat je dingen iets beter aanleert in de buitenlucht. Vitamine D zou daarbij helpen”, zegt De Bruyckere. “Maar dat is niet hetzelfde als urenlang buiten studeren. Bovendien kan het overdag al snel te warm worden en dan voel je je vaak loom en slaperig. Productief is dat niet, let hier dus voor op”, benadrukt hij.

Je volgt het best een bepaalde planning. Pedagoge Marijke Bisschop

De belangrijkste oorzaak om optimaal te leren ligt niet aan het feit of je dat nu binnen of buiten doet. “Het belangrijkste is dat je een bepaalde planning volgt”, zegt pedagoge Marijke Bisschop. “Je stelt het best een rooster op waar zowel je studeeruren als je pauzes al ingecalculeerd staan. En dat mag zeker hetzelfde rooster als dat van je groep vrienden zijn. Want samen pauzes nemen is zoveel toffer.”

Volledig scherm Pedagogen Marijke Bisschop en Pedro De Bruyckere. © rv / Geert@CheeseWorks.nl

De beste studeerplek? Die bestaat uit drie kenmerken.“Kies een rustige, koele plek waar de zon niet in je gezicht schijnt”, aldus Bisschop. “Soms is dat ook een andere plek dan je bureau in je eigen kamer. Daar is de kans op afleiding en gefriemel groter. Ga naar een plek waar je enkel moet studeren en niets anders dan dat.”

“Een grote zaal of een bibliotheek, al dan niet die van je universiteit of hogeschool, zijn goede opties”, voegt ze toe. “Zo zie je je vrienden en talloze andere studenten ook achter de boeken zitten. Dat werkt motiverend. Je neemt bijvoorbeeld ook minder snel je gsm wanneer je anderen ziet studeren.”

Doe je gordijnen niet dicht als het mooie weer je afleidt Pedagoge Marijke Bisschop

Heb je toch even afleiding nodig? Dan kan je wel de tuin in rennen. “Stap eerst uit die ‘studeerruimte’. Ga een koffie halen en zet je even in de zon. Keer daarna terug naar je studieritme in je daarvoor voorziene plek. Zoek voor jezelf welk ritme het beste werkt”, tipt Bisschop.

Zo geniet je van de buitenlucht op vaste, ingeplande momenten

Het is wel belangrijk om toch voldoende buiten te zijn tijdens je studeerperiode, zeker tijdens je pauzes, zegt De Bruyckere. “Doe je gordijnen niet dicht als het mooie weer je afleidt, want dat maakt de sfeer heel donker en bedompt. Neem tijdens je pauze ook best niet je gsm. Je hersenen hebben dat daglicht en die frisse lucht nodig”, aldus Bisschop.

“Al is dat tien, vijftien minuten of een halfuur. Je hebt dan toch van het mooie weer kunnen genieten. Want wie hard studeert, mag ook zeker hard ontspannen. Plan dus regelmatige, maar niet té lange breaks in. En wat je precies tijdens die periode doet, mag je volledig zelf kiezen”, zegt de pedagoge.

Volledig scherm © Getty Images

Ook voor het slapengaan hap je best wat buitenlucht. “Het blijft in de avond langer licht. Dat je voor het slapengaan nog even buiten een wandeling maakt, als je dat eventueel overdag niet lukte, is heel gezond. En ga op tijd naar bed.”

Te lang studeren is ook niet gezond

Voel je je doorheen de dag toch loom en slaperig? Doe dan een dutje. “Maar zet wel een timer”, aldus De Bruyckere. “Want voldoende slaap is bij het leren ook goed. En dat mag gerust in de hangmat buiten hoor.”

Nog een tip. “Studeer niet langer dan acht uur. Dat werkt contraproductief. Volg dus het ritme van de werkmens”, zegt Bisschop. “Als je het kent, dan ken je het.”

