Eerste keer met een nieuwe bedpartner? Dit vindt de Vlaming essentiële extra's. “Urenlang elkaars lichaam verkennen”

Wat stelt je op je gemak als je een eerste keer beleeft met een nieuwe lover? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 41.700 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Neem je tijd. Ga voor een lang voorspel met een massage.”

Lessen voor je eigen eerste keer: “Je leert weer nieuwe dingen bij. Ook over jezelf”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht.

“Er viel me meteen iets op”, zegt Uwe. “Een aantal mensen stuurden expliciet dat ze benieuwd waren naar de antwoorden, om de simpele reden dat ze onzeker zijn als ze een nieuwe partner ontmoeten én een stapje verder willen gaan. Dat is normaal. Het is gewoon superspannend, want jouw date zal je voor de eerste keer op die manier zien. Wellicht gaat er ook van alles door je hoofd. Wat zal de ander van me vinden? Zal ik zijn of haar verwachtingen in bed kunnen inlossen? Zal ik het zélf leuk vinden?”

Als dit gebeurt, moet je even gas terug nemen Uwe Porters

Ze somt meteen enkele reacties op die vaak terugkomen. Een glaasje alcohol tegen de zenuwen, jezelf van top tot teen ontharen, een sexy lingeriesetje, ... “Dat zijn de typische dingen die je zelfzekerheid kunnen boosten.”

Stel: de eerste keer valt toch een beetje tegen. Je had gehoopt dat de passie ervan af zou spatten, maar in de realiteit loopt het toch anders. Wat dan? “De eerste kussen en seksuele stappen zijn belangrijk om te checken of jullie op lichamelijk vlak een match vormen. Maar ja, natúúrlijk kan het zijn dat de seks niet meteen vlot of perfect verloopt. Jullie moeten elkaar nog leren kennen.”

“Wat je dan vooral moet doen, is even gas terugnemen. Voor én tijdens je eerste keer kan je eerlijk zeggen dat je het spannend vindt. Je kan vragen wat de ander fijn vindt of vertellen wat jou opwindt. Iemand stuurde: ‘Eigenlijk is zo'n eerste keer zalig, want je hebt de kans om opnieuw te beginnen’. Dat klopt. Je gaat uit je comfortzone, je kan alles opnieuw ontdekken waardoor je weer nieuwe dingen bijleert. Ook over jezelf.”

Er is niks mis met op de man (of vrouw) af vragen: ‘Hoe sta jij tegenover seks op de eerste date?’ Uwe Porters

Uwe roept ook op om af te stappen van het clichébeeld. “Je weet wel: je kruipt in bed, hebt penetratieseks tot de man klaarkomt en het is gedaan. Zo hoeft het niet te gaan. Pak je tijd, verken elkaars lichaam en praat met je nieuwe partner. Geef het aan als je niks wil overhaasten of als je net wél iets wil doen. Er is namelijk niks zo sexy en matuur als iemand die open kan communiceren over seks.”

“Er is dus niks mis met op de man (of vrouw) af vragen: ‘Hoe sta jij tegenover seks op de eerste date? Waar sta jij voor open?’. Maar je kan die communicatie ook heel luchtig houden, door te flirten en vooraf aan sexting te doen. Dat zal alleen maar bijdragen aan een leuke, eerste keer.”

