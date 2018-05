Eerste hulp bij het ontmoeten van schoonouders MV

16 mei 2018

09u07

Bron: The Independent 8 Nina Het maakt niet uit of je nu 20 of 35 bent, of jullie al vijf maanden of vijf jaar in een relatie zijn. De ouders van je lief ontmoeten, is in de meeste gevallen een extreem ongemakkelijke situatie. Staat een ontmoeting met de schoonfamilie op de agenda? Geen paniek, wij lijsten de do's en don't's voor je op.

Uiteraard, er is niéts ongemakkelijker dan aan een tafel schuiven en voor je uit zitten lachen omdat niemand iets te zeggen heeft. Maar je wil ook niet al te enthousiast overkomen, stel je voor dat je nieuwe schoonmoeder denkt dat je praktisch elke week schoonouders ontmoet en dat zo'n ontmoeting peanuts voor jou is. Not done. Hoe maak je wel een goede indruk? Experts delen hun geheimen:

Doen

- Aanvaard de eerste uitnodiging die je krijgt als je dat kan, adviseert Verity Hogan van eHarmony aan The Independent. Dit toont je enthousiasme en dat je hen echt wil ontmoeten.

- Mag je bij hen aanschuiven? Stel dan zelf voor om te helpen, met opdienen of afwassen eventueel, legt Hogan uit. Dit toont dat je hard werkt en graag helpt.

- "Breng een cadeau mee," zegt Sheela Mackintosh Stewart, een relatie consultant. Al is het iets kleins. Een bloemetje voor de mama, een fles wijn voor de papa, simpel.

- Probeer van elkaar af te blijven wanneer de ouders erbij zijn.

- Geef complimentjes aan je schoonfamilie maar probeer niet te overdrijven: het eten is lekker, is goed. 'Ik zie waar uw zoon zijn goede looks haalt', laat je best achterwege.

- Ook een goed idee is om je lief al even uit te horen voor jullie naar zijn of haar ouders vertrekken, vraag bijvoorbeeld wat ze graag doen. Hebben ze hobby's, zijn er interesses die overeenkomen? Dan heb je meteen enkele gespreksonderwerpen achter de hand.

Niet doen

- Seksueel getinte of zware onderwerpen naar boven brengen. Het laatste dat je wil is een discussie tijdens jullie eerste ontmoeting. Laat daarom onderwerpen zoals politiek, religie of seks echt niet bovenkomen.

- Een goede voorbereiding is alles, maar probeer niet te overdrijven. Anders ziet het er alleen maar gemaakt uit. Zorg dat het niet overkomt alsof je alles ingestudeerd hebt.

- Je moet niet op alle vragen per se antwoorden. Krijg je te maken met een beschermende vader of moeder die al je donkerste geheimen wil weten? Je kan ook op een beleefde manier zeggen dat je die vraag niet wil beantwoorden, het eigenlijk niet weet of gewoon over iets anders beginnen.

- Doe je niet anders voor dan je bent. Die façade zal toch afvallen na een tijdje.

- Je mag dan nog zo zenuwachtig zijn, probeer niet te veel te drinken op die eerste ontmoeting. Straks heb je écht te diep in het glas gekeken en zeg je iets waar je spijt van krijgt.

- Gaan jullie uiteten? Ga er dan niet van uit dat zij betalen voor het diner, stelt Plenty of Fish expert Smith. Ook al is het een waarschijnlijkheid, bied toch aan om te betalen uit beleefdheid.