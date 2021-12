Eentje met geschreven erotica of wanderlust? Deze 12 originele jaarkalenders gidsen jou doorheen 2022

Binnen enkele dagen staat een nieuw jaar voor de deur en dat betekent niet alleen goede voornemens, maar ook een gloednieuwe jaarkalender. Het is het perfecte attribuut in je keuken om je sociale agenda bij te houden, de verjaardag van je geliefden niet te vergeten of gewoon, elke dag ‘een secondje van plezier’ te hebben dankzij een grappige quote. En het beste van alles? De jaarkalenders bestaan ook in 2022 in alle vormen, kleuren en maten. Hieronder vind je alvast 12 onmisbare exemplaren voor de reizigers, de bromberen en de kattenlovers onder ons.

1. Voor de reizigers: Wanderlust

Volledig scherm All the ways to Say via Juttu © All the ways to Say via Juttu

De coronapandemie mag ons dan wel vasthouden in ons kot, het beestje weerhoudt je er niet van om weg te dromen bij mooie bestemmingen. ‘Wanderlust’ van All the ways to Say zorgt ervoor dat jij geniet van de hitte op je wangen, het zand tussen je tenen en het aangename zeebriesje. Figuurlijk, dan. Want Claire Leina, de illustrator van de kalender, werkte met zo’n mooie ontwerpen dat je even vergeet dat je nog steeds met je voeten thuis op de grond staat.

Wanderlust, All the ways to Say via Juttu, 24,95 euro. Online te koop.

2. Voor de boekenliefhebbers: De eerste zin

Volledig scherm This is how we read via Pelckmans © This is how we read via Pelckmans

Er bestaan immens veel boeken op onze aardbol, maar tijd om te lezen? Dat hebben we vaak helaas te weinig. Daarom serveert de jaarkalender ‘De eerste zin’ van This is how we read je 365 dagen lang een openingszin van een grappig, ontroerend, meeslepend ... boek. Zo start je elke dag met een prikkelende leestip, waar je ook gratis nog wat achtergrondinformatie en luchtige weetjes bij krijgt. Want met veel boeken en weinig tijd moet je vooral in één oogopslag weten of een boek (n)iets voor jou is. En dat is precies waar deze kalender om draait.

De eerste zin, Pelckmans, 15,00 euro. Online te koop.

3. Voor de kattenlovers: A Cat’s Life 2022

Volledig scherm Gemma Correll, teNeues Calendars via Fnac © Gemma Correll, teNeues Calendars via Fnac

Een beetje kattenkwaad en poezenliefde? Dat is allemaal te vinden in de kalender ‘A Cat’s Life 2022' met tekeningen van Gemma Correll. Tip: ook voor de dogmoms en -dads is er een soortgelijke hondenkalender.

A Cat’s Life 2022, Fnac, 16,28 euro. Online te koop.

4. Voor de grapjassen: Make that de cat wise

Volledig scherm Interstat via Bol.com © Interstat via Bol.com

Heerlijk toch, zo van die Nederlandse uitspraken vertaald naar het Engels met zéér veel haar op. Met deze scheurkalender voeg jij er dagelijks weer eentje toe aan je vocabulaire. Te beginnen met het doel van deze kalender: Laugh yourself but an accident. Ofwel: mensen zich een ongeluk laten lachen. Gegarandeerd een secondje van plezier dus tijdens je kopje koffie ’s morgens.

Make that the cat wise, via Bol.com, 11,49 euro. Online te koop.

5. Voor de bromberen: Niet dragen, maar klagen

Volledig scherm Interstat via Bol.com © Interstat via Bol.com

Koude koffie? Of resten brood in de boter? Of het salaris dat er al door is gejaagd in het midden van de maand? We hebben heel wat om over te zeuren en dat elan zet de ‘Niet dragen, maar klagen’-kalender gewoon verder.

Niet dragen maar klagen, via Bol.com, 14,99 euro. Online te koop.

6. Voor de kids: National Geographic Junior

Volledig scherm Hearst Magazines Netherlands B via Bol.com © Hearst Magazines Netherlands B via Bol.com

Ook National Geographic zorgt dit jaar voor heel wat weetjes over wilde dieren en de woeste natuur. Kom te weten welke kleur spinnenbloed heeft, of hoeveel spieren het lichaam van een anaconda telt. Eentje verklappen we alvast om een beetje in de feestsfeer te blijven: een rendier heeft het nooit koud, omdat zijn neus de lucht die hij inademt opwarmt. Ziezo, weer iets opgestoken vandaag. Een leuke kalender dus voor de kids.

National Geographic Junior, via Bol.com, 20,49 euro. Online te koop.

7. Voor de culinaire snoepers: Dagelijkse Kost

Volledig scherm Jeroen Meus via Standaard Boekhandel © Jeroen Meus via Standaard Boekhandel

De lekkerste kalender van het jaar is die waar Jeroen Meus je liefdevol aankijkt. En zoals het spreekwoord luidt: “de liefde van de man (én je kids én je grootouders) gaat nu eenmaal door de maag.” Geen inspiratie om te koken? Gewoon even de ‘Dagelijkse Kost’-kalender raadplegen et voilà, het antwoord op ‘Wat eten we vandaag?’ wordt een fluitje van een cent.

Dagelijkse kost, Standaard Boekhandel, 18,00 euro. Online te koop.

8. Voor de slimmeriken: Wiskundekalender

Volledig scherm Comello via Standaard Boekhandel © Comello via Standaard Boekhandel

Dat één plus één twee is, weten we allemaal. Maar de ‘Wiskundekalender’ gaat nog véél verder dan dat. Kom te weten hoe je kortste route vindt op een kubusvormige aarde. Of hoe het komt dat net jij altijd in de langste wachtrij staat. En ooh ja, verwacht je ook aan heel wat pittige puzzels en raadsels.

9. Voor de singles: Daniel Craig

Volledig scherm RRD Design via Amazon.nl © RRD Design via Amazon.nl

No time to die zou James Bond denken, maar dat doen we wel een beetje van liefde bij het zien van deze jaarkalender. Twaalf keer Daniel Craig op z’n best. En hoé.

Daniel Craig, via Amazon.nl, 22 euro. Online te koop.

10. Voor de artsy people: Pop Art

Volledig scherm Gifted Stationery via Bol.com © Gifted Stationery via Bol.com

De artsy mensen kunnen hun hart ophalen aan de kalender ‘Pop Art 2022'. Hierin stelen pop-art kunstenaars waaronder Warhol, Keith Haring, David Hockney… de show met hun meest prachtige werken. Aan felle kleuren en leuke tekeningen dus geen gebrek in 2022. Alsof je een origineel doek in huis hebt hangen!

Pop Art, via Bol.com, 13,99 euro. Online te koop.

11. Voor de patriotten: Belgische Steden

Volledig scherm Drukkerij Leo Struijs via Bol.com © Drukkerij Leo Struijs via Bol.com

“O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren…’” begin je automatisch te zingen bij het aanschaffen van deze kalender. Met elke maand een prachtige foto van de mooiste plekjes in ons land.

Belgische steden, via Bol.com, 17,95 euro. Online te koop.

12. Voor de erotische hartjes: De Belezen Blootkalender

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met de billen bloot. Althans, bijna dan. Want ‘De Belezen Blootkalender’ vervangt blootfoto’s door tekst. Gecensureerd en toch poedelnaakt. En dat allemaal dankzij de opwindende streken van twaalf pennen. Je leest onder meer teksten van de schrijvers bij het copywriterscollectief goodcopy.ink, maar ook van Ruth Van de steene, Fleur Pierets en Murielle Scherre.

De Belezen Blootkalender, Goodcopy.ink, 17,50 euro. Online te koop.

