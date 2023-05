“Een zuigplek haal je zo weg met wat tandpasta”, beweert het internet. Onze dermatoloog reageert

“Ben ik wel goed in blowjobs geven?” Dit spookt zoal door het hoofd van de Vlaming tijdens de seks

Wat wil je graag weten over seks, maar durfde je nog nooit te vragen? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 39.800 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Na een lang voorspel bij de penetratie snel klaarkomen, is dat nu echt zo erg?”