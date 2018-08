Een witte T-shirt van € 5 of een van € 125: maakt dat echt een verschil? Nele Annemans

30 augustus 2018

08u48

Bron: The Huffington Post 2 Nina Als je ooit een witte T-shirt aan € 5 kocht, zag je waarschijnlijk dat die er niet zo gek veel anders uitzag dan die effen designershirt waar een prijskaartje van meer dan € 250 aanhing. Vanwaar komt dat prijsverschil dan? Is het ene gewoon belachelijk duur of is die T-shirt echt zijn prijs waard? Een expert licht toe.

Van het type stof tot het productieproces: er zijn tal van factoren die meespelen bij het bepalen van de verkoopprijs van een T-shirt en waarbij je als consument tijdens het shoppen vaak niet bij stilstaat. Maar hoe weet je nu of dat T-shirt je geld waard is? En, waar betaal je nu eigenlijk voor?

Laten we beginnen met de stof

"De stof is de grootste kost van je kleding, en de vezel is grootste kostencomponent van de stof", aldus Margaret Bishop, professor aan de Parson School of Design en aan The Fashion Insitute of Technology. Maar wat betekent dat nu precies? Als je bijvoorbeeld kijkt naar katoen, een van de meest gebruikte stoffen voor basic witte T-shirts, bestaat er zowel katoen van een hoge als van een lage kwaliteit. Tot welke categorie het katoen behoort hangt af van de vezellengte in de stof. Hoe langer de vezel, hoe gladder en zachter de garen en hoe duurder het T-shirt. Hoe korter de vezel, hoe minder glad de garen zullen zijn en hoe meer textuur je zal hebben.

Dan bestaan er ook nog verschillende soorten katoen. AIs je voor kwaliteit en zachtheid gaat, kies dan voor Sea Island katoen, Pima katoen of Egyptisch katoen. Die keuze heeft net zoals het toevoegen van elastaan aan de stof, een grote invloed op het prijskaartje. Daarnaast heb je net zoals bij geneesmiddelen merkvezels en merkloze vezels. De merknaam voor Pima katoen is bijvoorbeeld Supima en daar betaal je uiteraard ook meer voor. Ook als katoen honderd procent biologisch is, ligt het prijskaartje hoger. Een T-shirt die daarentegen gemaakt is uit een mix van katoen en een synthetische stof zoals polyester is dan weer goedkoper. Polyester en andere synthetische stoffen zijn immers goedkopere vezels. Tot slot kan ook het proces een invloed hebben op de prijs.

Toch wil dat niet per se zeggen dat een designershirt uit het duurste katoen gemaakt wordt. "Maar als je maar € 5 moet betalen voor een T-shirt, is het erg waarschijnlijk dat de kwaliteit minder goed zal zijn als die van de iets duurdere merken", aldus Bishop.

Dan is er de productie

Zowel de arbeid die gepaard gaat bij het maken van een T-shirt als het land waarin het gemaakt is, speelt een rol bij het bepalen van de prijs, al heeft het ene een veel grotere invloed dan het andere. "Veel mensen denken ten onrechte dat de arbeidskosten een groot verschil maken in de prijs, maar dat is maar een klein deel van de totale kostprijs van een kledingstuk", aldus Bishop. Als een merk bijvoorbeeld zijn kleren in Bangladesh laat maken, voegt de arbeid bijna niets toe aan de uiteindelijke prijs. Je geeft dus hoogstens enkele centen meer aan een massageproduceerde T-shirt. In vergelijking met ons verdienen ze in India of Bangladesh immers bijna niets. Dat betekent natuurlijk niet dat elk goedkoop T-shirt in India of Bangladesh wordt gemaakt, maar het komt wel vaak voor. Als je bijvoorbeeld kijkt naar je H&M- of Forever 21-shirts zal je merken dat veel van hen een ticketje met "Made in Bangladesh" hebben.

De schaalvoordelen spelen ook rol in het berekenen van het totaal kostenplaatje. Als een bedrijf 10.000 stuks maakt, ligt de prijs veel lager dan wanneer er maar 10 stuks van geproduceerd werden. Ook de verzendingskosten zijn uiteraard belangrijk, en meestal geldt hoe verder het land van herkomst hoe duurder.

Daarnaast is er de ethische kwestie. Zoals we de laatste jaren meer en meer geleerd hebben, staat de kledingindustrie, vooral in plaatsen zoals Bangladesh, niet bekend om zijn goede werkomstandigheden of eerlijke lonen. Daardoor laten veel consumenten nu bewust kledingstukken liggen die van een van die landen afkomstig zijn.

En natuurlijk is er ook marketing

Zoals met vele dingen in de mode- en beautyindustrie betaal je voor de naam. Als je winkelt bij Zara, wetende dat het een fast-fashion-retailer is, verwacht je dat je € 10 à € 15 betaalt voor een T-shirt. Maar als je luxeproducten koopt van merken als The Row, waar je algauw € 300 betaalt voor een simpele T-shirt, betaal je ook voor het prestige van het merk bovenop je stuk.

Betekent dit dat een T-shirt met een hoger prijskaartje altijd de moeite waard is?

Niet noodzakelijk. "Er bestaan dure merken die producten maken van erg lage kwaliteit, en er zijn betaalbare merken die hoogwaardige producten verkopen. In sommige gevallen is een T-shirt wél € 100 waard. Als bedrijven bijvoorbeeld milieuvriendelijke en duurzame processen gebruiken om T-shirts in kleine getale te verkopen in eigen land, met een kleine ecologische voetafdruk, gaan hun producten zeker meer kosten. Maar tegelijkertijd kan je voor € 5 iets krijgen wat er hetzelfde uitziet, maar dat gemaakt is in India of Bangladesh", aldus Bishop.

Toch hoopt Bishop dat mensen meer en meer geneigd zullen zijn om kwaliteitsvolle en ethisch verantwoorde stukken te kopen. "Hoe meer mensen de waarde gaan inzien van kwaliteitskleding, en vooral van stuks die ethisch verantwoord gemaakt zijn, hoe meer ze er zullen willen aan uitgeven. Dan zullen merken ook gemotiveerd zijn om stappen te ondernemen om een betere kwaliteit en betere werkomstandigheden te voorzien", aldus Bishop.

Toch is het als consument niet altijd makkelijk om het kaf van het koren te scheiden. Bishop geeft nog een aantal tips. "Hou de stof tegen het licht. Bij een stof van hoge kwaliteit zijn de garen meestal gelijkmatiger en gladder dan bij een T-shirt van lage kwaliteit. Voel ook met je vingertoppen aan de de stof. Een T-shirt van goede kwaliteit voelt veel soepeler en zachter aan. Ook stuks uit kunstmatige stoffen zoals polyester zijn van minder goede kwaliteit dan bijvoorbeeld iets uit honderd procent katoen."

En nu, shoppen maar!