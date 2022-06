Een visserhoedje of op z’n italiaans met linnen pak: deze trends maken deze zomer de man

“Hartver­war­mend gebaar”: Rode Duivels spelen morgen in de nieuwe tenues van het vrouwen­team

Morgenavond betreden de Rode Duivels voor hun match tegen Polen het grasveld in bijzondere outfits. Zwarte shirts, rode shorts en rode kousen: stijlvol — en een statement. De Duivels dragen voor één avond immers de nieuwe tenues van het nationale vrouwenteam: een you go, girls voor hun EK in Engeland.

7 juni