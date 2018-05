Een vierde van de Belgen shopt geregeld bio MV

11 mei 2018

16u07 0 Nina Bio is hip. Over de hele wereld zit het kopen en gebruiken van bioproducten in de lift, en ook in België stijgt de vraag. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door iVox bij 1000 Belgen: maar liefst een kwart van de Belgen koopt geregeld bioproducten.

Waarom we bio steeds belangrijker gaan vinden, komt in drie punten: 7 op de 10 Belgen geven aan bio te consumeren omdat deze géén pesticiden bevatten. Ook de aanname dat biologische producten beter zijn voor het milieu is voor 42% van de Belgen een belangrijke drijfveer. De veronderstelde hogere veiligheid van bioproducten (37%) sluit de top drie van de belangrijkste drijfveren af.

Biologische landbouw en productie betekent werken met de natuur, het ondersteunen van dieren in het wild en het beschermen van kostbare natuurlijke hulpbronnen, zoals zoet water en gezonde bodems. Alhoewel de Belgen geregeld bioproducten in hun winkelkar hebben liggen, weten veel onder hen nog steeds niet wat een product nu juist bio maakt.

Zo geven 4 op de 10 Belgen aan dat ze nog meer bio zouden kopen indien ze zouden weten wat het product nu juist ‘bio’ maakt. Een betere kennis zou dus kunnen leiden tot een hogere bioconsumptie. 89% van de Belgen weet dat er bij de biologische teelt geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. 13% van de Belgen geeft foutief aan dat bioproducten sowieso lokaal geproduceerd zijn. Slechts 3% geeft foutief aan dat er geen dierlijke producten in bioproducten zitten. 41% weet dat bioproducten niet worden geproduceerd met kunstmest. En 35% van de Belgen schat correct in dat biovlees met meer respect voor het dierenwelzijn wordt gekweekt.

Bijna de helft (49%) van de Belgen - waarvan het grotendeels de vrouwen zijn die de aankoop doen - koopt af en toe groenten in biovorm. Eieren (48%), fruit (44%) en melk en andere melkproducten (31%) staan ook in de top vier. Wijn, koekjes en snoep, bereide maaltijden en dranken (8%) staan helemaal onderaan.

HONEST

Een trend waar Coca-Cola volledig op inspeelt, want het bedrijf lanceert in 2018 over heel Europa een nieuw biologisch assortiment aan ijsthee, koude koffiedranken, chocolademelk, vruchtenlimonades en fruitige kruidentheeinfusies onder de naam HONEST. HONEST TEA is in Amerika de bestverkopende biologische gebottelde ijsthee van het moment en ook in Europa wil HONEST tegemoetkomen aan de groeiende Europese – en Belgische – vraag naar biologische dranken.