Een vaderdagscadeau voor elk type papa Jente Hautekeete

01 juni 2018

15u11 0 Nina Een kleine maand na Moederdag is het de beurt aan de papa’s, zondag 10 juni is het Vaderdag. Omdat een stijlvol, leuk en vooral origineel cadeau vinden geen sinecure is, lijsten wij een aantal cadeautjes op ter inspiratie.

De stijlvolle man

Gestreept hemd Scotch & Soda, € 109,95.

T-shirt Uniqlo, € 5,90.

Horloge INVICTA, nu met 40% korting aan € 105,00 op bol.com.

Rugzak Samsøe & Samsøe, € 99,00. Je kan hem aankopen in de webshop.

De gezellige man

Het Anker Gouden Carolus Single Malt Whisky 50 cl, € 39,95.

Hendrick's Gin 70cl, € 46,95.

Gepersonaliseerde Jägermeister 70 cl giftbox van YourSurprise, € 29,95.

De 'doe-het-zelf' man

Klussen voor Dummies, € 27,99. Aan te kopen in een boekenwinkel of online bij Standaard boekhandel.

Voor papa's die graag in de tuin werken is er een gepersonaliseerde bloempot van SmartPhoto, € 15,95 per stuk.

Leatherman Skeletool SX multitool, € 123,50.

De avontuurlijke man

Voor dit type papa kies je best voor een ervaring als cadeautje.

Indoor skydiven kan bijvoorbeeld in Airspace Charleroi, prijzen verschillen afhankelijk van het aantal 'vluchten'. Om je papa twee keer te laten vliegen betaal je € 49,00. De echte durvers kunnen for real skydiven met skydive Flanders, een tandemsprong kost € 210,00.

Mountainbiken in een grot - grotbiken - is een echt avontuur. Kies een parcours van 8 tot 10 km met begeleiding van een gids. Dit kan in de Sibbergroeve Valkenburg voor € 27,00 per persoon.

Een ballonvlucht met Skaai voor € 149,00 per persoon is ook een spannend cadeau, kinderen onder 12 jaar zijn gratis.