Een unieke diamant, een vingerafdruk van je partner of een puzzelstukring: dit zijn de 8 trends in trouwjuwelen

Het eeuwige symbool van verbinding en liefde is nog altijd de trouwring. Hij moet one of a kind zijn, tijdloos, subtiel of net heel opvallend: het lijstje aan vereisten voor het perfecte juweel is ellenlang. Om toekomstige echtgenoten te helpen bundelde House of Weddings de trends in trouwjuwelen van 2022. Van geüpcyclede juwelen tot unieke gravures: deze ontwerpen verzegelen dit jaar de eeuwige liefde.

1. Gepersonaliseerd

Een ring toont meteen dat je bent verbonden met iemand. Het is iets van jullie twee, iets persoonlijks. Maar je kan daar nog een stap verder in gaan. Tegenwoordig zijn ringen met een kleine boodschap erg in. Een geboortesteen, de huwelijksdatum, de vingerafdruk van je partner … alles kan om jouw trouwring nog persoonlijker te maken. Sylvie van juwelenmerk Elisa Lee: “Sommige koppels kiezen ook voor unieke, gelay-oute gravures waarin ze bijvoorbeeld een logo verwerken dat ze dan doortrekken in de uitnodigingen of integreren in hun zegelring.”

2. Duurzaam

Duurzaamheid is nog zo’n vereiste die de afgelopen jaren aan belang won. Koppels trekken ons land in op zoek naar hun perfecte exemplaar. Ook handgemaakte juwelen behoren hiertoe. “Lokale handel en duurzaamheid zijn steeds belangrijker”, aldus Christine van juwelier Wouters & Hendrix. “Ook lokale ambacht wordt meer dan ooit gewaardeerd.”

Volledig scherm © Getty Images

3. Upcycling

Nog zo’n trend die een beetje aansluit op duurzaamheid is upcycling. Een liefhebber van velen, want dan wordt er een nieuw juweel getoverd uit een oude schat. Denk aan een ring van je grootmoeder, of een parelketting van je mama bijvoorbeeld. “Het is zonde om al dat kostbaars in de kast te laten liggen”, zegt Sylvie van Elisa Lee. Juwelier Christiaan Van Bignoot beaamt: “Oud goud, dat je bijvoorbeeld ooit kreeg van je oma, laten verwerken in een juweel geeft de grote dag van koppels een dubbele betekenis.”

Quote De handgeha­mer­de techniek maakt de trouwrin­gen uniek en weerspie­gelt de persoon­lijk­heid van het koppel. Marlies van MMAAK

4. Imperfectie is perfect

Het is een trend die je niet meteen zou verwachten in een trouwring, maar imperfecties zijn tegenwoordig net perfect. Koppels houden enorm van die knipoog naar ambachtelijke technieken, van oneffen of grove texturen. Marlies van MMAAK: “De handgehamerde techniek is tegenwoordig populair. De wijze waarop de hamer in het metaal slaat, van bruut tot zacht, van snel tot traag, maakt de trouwringen uniek en weerspiegelt de persoonlijkheid van het koppel.”

5. Twist

‘Wil je met mij trouwen?’ luidt de weg in naar ‘Ja, ik wil’. Ook bij dat speciale moment hoort er natuurlijk een ring. Vooral vrouwen willen de laatste tijd veel vaker een trouwring die als een puzzelstukje in de verlovingsring past. Marlies van MMAAK speelde expliciet in op deze trend. “De ringen uit de ACHT collectie staan symbool voor de oneindigheid van de liefde. Ze vallen letterlijk als puzzelstukken in elkaar.”

Volledig scherm Twee ringen uit de collectie ACHT van MMAAK. © Website MMAAK

6. Vintage

Vintage is onmisbaar in de juwelentrends. Meer nog, het is zelfs terug van (nooit) weggeweest. Ook juwelier Christiaan Van Bignoot ziet veel vintage lovers passeren. “De juwelen worden gekenmerkt door sierlijke details, zoals strikjes, lintjes en andere fleurige en kleurrijke decoraties. Ze zijn romantisch, bijna sprookjesachtig.”

7. Organisch

De show stelen met je trouwring? Dan zoek je best de fancy shape-diamanten op. “Ze zijn echt in opmars”, legt Charlotte van Scaldis uit. “Koppels durven meer en meer voor een andere slijpvorm te kiezen in plaats van een klassieke, ronde briljant. Dit kan een diamant in peervorm zijn, ovale vorm, cushion cut (diamant met afgeronde hoeken, red.) of emerald cut (rechthoekige slijpvorm, red.).”

Volledig scherm Ring met diamant in aquamarijn. © ThinkStock

Ook de kleur van de diamanten is sprekend in 2022. “Vrouwen kiezen vaker voor stenen in een kleur zoals een saffier, toermalijn, aquamarijn en morganiet. Een klassieke witte diamant is minder in trek”, aldus Sylvie van Elisa Lee.

8. Rosé voor mannen is oké

De rosékleur werd de afgelopen jaren amper gekozen door mannen, maar is nu helemaal hot. Qua stijl van de ring gaan de mannen steeds meer overstag voor klassieke, fijne exemplaren. “De herenringen worden steeds fijner gekozen, tot ongeveer 4 mm breed. De meeste mannen houden niet van te veel details. Een fijne, klassieke en roségouden ring is daarom een ideale keuze”, besluit Charlotte van Juwelier Vandromme.

