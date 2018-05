Een taal bijleren? Dat doe je best voor deze leeftijd Margo Verhasselt

02 mei 2018

10u09

Bron: The Independent 1 Nina Van nieuwe talen leren wordt gezegd dat je er best zo vroeg mogelijk mee begint. Onder het mom: jong geleerd, oud gedaan. Alhoewel deze theorie nooit volledige bevestiging kreeg van de wetenschap, wordt nu aangetoond dat er wel degelijk een bepaalde leeftijd is waarop we minder goed talen aanleren.

Een studie uitgevoerd de Massachusetts Institute of Technology toont aan dat wanneer je hetzelfde niveau als een moedertaalspreker wil bereiken, je de taal moet beginnen leren voor je tien jaar oud wordt. Maar ook werd duidelijk dat tieners tot de leeftijd van 17 of 18 enorm sterk zijn in het begrijpen van de grammatica van een nieuwe taal, alleen begint het gebruik van de taal zwakker te worden.

De grammatica van 670.000 mensen met verschillende leeftijden en nationaliteiten werd onder de loep genomen. Aan hen werd gevraagd hoe lang ze al Engels leerden en hoe ze dat deden. 246.000 onder hen spraken alleen Engels, de anderen waren twee- of meertalig.

Nadat de resultaten verwerkt werden door een computer, werd duidelijk dat het aanleren van grammatica het gemakkelijkste was in de kindertijd en goed werd doorgezet tijdens de tienerjaren. Daarna wordt het moeilijker.

Je kan een taal leren na 18

Maar dat wil niet zeggen dat een taal leren wanneer je volwassen bent onbegonnen werk is. De test toonde aan dat mensen die na hun 18de nog een taal beginnen leren, nog steeds snel vorderingen maken, maar ze maken minder kans om dezelfde bekwaamheid te verkrijgen als de mensen die de taal als moedertaal hebben.