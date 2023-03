Een stokbroodhandtas voor 795 euro? Sterren smullen ervan. Deze ontwerper zette luxemode op zijn kop

We kennen Moschino allemaal sinds Josje in ‘K3 zoekt K3' in hun jurk met beertjes verscheen. Het meesterbrein achter het merk? De Amerikaan Jeremy Scott (47). Maar na tien jaar zegt hij het Italiaanse label nu vaarwel: zijn werk bij Moschino toonde hoe ongelooflijk creatief en prettig gestoord mode wel kan zijn. Een hamburgerjurk of stokbroodhandtas, iemand?

Het was een bommetje op Instagram, de post die Jeremy Scott gisteren op zijn profiel dropte. “Na tien jaar verlaat ik Moschino. Ik heb me er rot geamuseerd terwijl ik designs creëerde die eeuwig zullen verder leven.” In de reacties te spotten: de grootste celebrity’s, triest en lovend. “Het was zó’n eer om deel te mogen zijn van je Moschino-wereld”, reageert topmodel Gigi Hadid. “Ik kijk uit naar je volgende hoofdstuk”, schrijft mode-icoon Naomi Campbell.

Als zo veel grote sterren niet snel genoeg hun liefde voor je kunnen betuigen, dan doe je wel iets goed. In het geval van Scott was dat: mode heel wat minder serieus nemen dan tijdsgenoten. En tegelijk creëerde hij toch baanbrekende looks. Dankzij Scott werd Moschino zowat het meest speelse en meest prettig gestoorde label in de modewereld, mét de meeste virale momenten op sociale media. Kijk maar naar de beertjesjurk van Josje: die vergeet ook niemand meer (al dateert de look oorspronkelijk al van in 1998).

Volledig scherm Josje in de jurk van Moschino in de halve finale van 'K3 zoekt K3" (2015). © vtm/sbs6

Nog 10 andere onvergetelijke modemomenten die we aan Jeremy Scott te danken hebben

1. Voor zijn allereerste collectie bij Moschino, voor herfst-winter 2014, voegde Scott een gewaagde knipoog toe naar fastfoodmerk McDonalds. Hij zette zo de toon voor zijn komende werk, waarin hij wel vaker zou spotten met onze consumptiemaatschappij.

Volledig scherm © Getty Images

2. Voor de lente van 2015 besloot Moschino naar een ander iconisch merk te verwijzen: Barbie. Modellen met grote blonde coupes en soms zelfs op rollerschaatsen namen het publiek mee naar een zorgeloze, ultra roze ‘barbie world’. De buzz rond Moschino begon te groeien: het was 20 minuten aanschuiven om de show binnen te raken en het publiek zat aan elke kant van de catwalk drie rijen dik.

Volledig scherm © Getty Images

3. Moschino deed niet alleen hoofden draaien als het op kleding aankwam. Voor de lente van 2016 bracht het ook een parfum en telefoonhoesje op de markt, geïnspireerd door ... een kuisproduct. Windex, om precies te zijn. Wie had ooit gedacht dat glasreiniger zo hip kon zijn.

Volledig scherm © Moschino / Getty Images

4. Het vrolijke modemerk maakte er uiteindelijk een gewoonte van om visueel bekende merken die helemaal niks met mode te maken hebben, toch die wereld binnen te trekken. Spongebob Squarepants, Nintendo, Looney Tunes, Frootloops en My Little Pony passeerden onder meer de revue. Vooral de lollige accessoires, zoals handtassen en gsm-hoesjes, verschenen dan vaak meteen na de show in de hand van heel wat trotse fashionista’s op straat.

Volledig scherm © Getty Images

5. Op den duur werden grote sterren maar al te graag gespot in een van Scotts gekke designs. Een van de meest memorabele verschijningen? Katy Perry op het Met Gala in 2019, eerst gekleed als kroonluchter, daarna als hamburger op de afterparty.

Volledig scherm © Getty Images

6. Ze was helemaal niet van plan om te trouwen. En toch verscheen topmodel Gigi Hadid tijdens de show van Moschino voor lente-zomer 2019 in een trouwkleed. Maar Scott gaf er natuurlijk zijn eigen twist aan: het mocht lekker kort en extra volumineus.

Volledig scherm © Getty Images

7. Toen een pandemie de wereld trof en modeshows niet meer fysiek mochten doorgaan, bedacht Scott een van de meest creatieve oplossingen. Voor de lente-zomercollectie van 2021 gaf hij een show met modepoppen, letterlijk. Elke outfit kreeg daarvoor een make-over tot een plunje van zo'n 75 centimeter hoog. En zelfs het publiek onderging die metamorfose: we spotten bijvoorbeeld Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour.

Volledig scherm © AFP

8. Nog tijdens de pandemie besloot Moschino wel erg bijzondere handtassen uit te brengen. De meest opvallende tas draag je onder je arm als een baguette, want... dat is hij ook. Zij het dan wel gemaakt van leer, en volledig functioneel. Het prijskaartje? 795 euro. In dezelfde collectie zat ook een handtas in de vorm van een aansteker (1.500 euro), een croissant (795 euro), een handspiegel (595 euro), een drinkbeker (375 euro) en een taart (795 euro).

9. Voor de lente-zomercollectie van 2022 ging Scott nog een stapje verder in zijn liefde voor fastfood. Een hotdogjurk, ijshorentjes op de buste, een smos kaas als hoed: je krijgt er zowaar honger van. “Soms vergeet ik dat ik zo crazy ben, omdat het voor mij zo natuurlijk aanvoelt”, zei de designer daarover aan de tijdschriften Vogue en i-D. “De collectie is puur, echt en misschien een beetje naïef. Mijn werk moet vooral opbeurend zijn. Ik wil mensen blij maken en een lach op hun gezicht toveren.”

Volledig scherm © Moschino

10. Een van Scotts laatste echt opvallende collecties voor Moschino was die voor lente-zomer 2023. Als het van de designer afhangt, lopen we dit voorjaar rond in opblaasdieren, meteen klaar voor het zwembad. Het ziet er gestoord uit, maar je wordt er extreem vrolijk van. “Het is zelden de bedoeling van Moschino om een echt draagbare collectie te maken”, zei NINA’s moderedacteur David Devriendt eerder al over Scott. “Hij wil mode verheffen naar kunst en een humoristisch tegengewicht bieden aan de zwaardere realiteit. Dat soort escapisme zien we vaak terugkomen bij het modehuis.”

Volledig scherm © Getty Images

