Een ‘stierenring’ of juweel tegen migraine: experts voorspellen de piercingtrends voor deze zomer

De tijd dat piercings scheef bekeken werden, ligt al lang achter ons. Het is zelfs trendy om je lichaam te voorzien van bling, en dat kan op meer plaatsen dan je denkt. Is je afspraak voor deze zomer geboekt? Dan kunnen deze populaire piercings een mooie inspiratiebron vormen. “Deze ring kan je makkelijk verbergen. Handig voor mensen die geen piercing mogen dragen op hun job.”

Een gaatje in je oor is al lang niet meer dat ene stervormige oorbelletje dat door de plaatselijke juwelier geprikt werd voor je eerste communie. Wie mee wil zijn, moet kunnen goochelen met termen als septum, daith en conch. Kan jij door de bomen het bos niet meer zien of heb je last van keuzestress? Volgens experts zullen deze piercings deze zomer een schot in de roos zijn.

1. De septumpiercing

Volledig scherm Actrice Florence Pugh. © Photo News

Verschillende beroemdheden hebben hem, denk maar aan actrices Florence Pugh of Zoë Kravitz, en ook op straat zie je steeds meer mensen ermee rondlopen. “Een septumpiercing is een piercing die in het tussenschot van de neus zit”, vertelt Wesley Simons van de Genkse piercingshop Abraxas. “En ja, dat is waanzinnig populair. Acht jaar geleden kwam er om de twee à drie weken een klant binnen die een septumpiercing wilde. Nu zet ik minstens elke dag zo’n piercing. Soms zelfs vijf per dag.”

Wesley vindt zelf dat het er erg karaktervol uitziet. “Vroeger werd ermee gelachen of werd het afgedaan als een ‘stierenring’. Tegenwoordig is het meer sociaal geaccepteerd.”

Volgens de piercer zitten er zelfs een aantal grote voordelen aan. “Een septumpiercing kan je makkelijk verbergen. Het heeft vaak de vorm van een hoefijzer en je kan het draaien naar de binnenkant van je neus. Niemand die er dan iets van ziet. Dat is vooral handig voor mensen die geen piercing mogen dragen op hun job, zoals een politieagent of een leerkracht. Al zie ik ook veel jonge meisjes van 16 of 17 jaar die uitleg gebruiken om hun ouders te overtuigen. (lacht) Een tweede voordeel is dat het geen zichtbare littekens nalaat. Als je ooit de piercing verwijdert, zal niemand er iets van merken.”

2. De conchpiercing

Iets subtieler dan de ‘stierenring’ is de conchpiercing. Deze zit door het kraakbeen van je oorschelp. Het leuke aan deze piercing is dat je er alle kanten mee uit kunt, vertelt Johnny Pearce, piercer bij Nine Moons Piercing in New York, aan het magazine PopSugar. “Je kan prachtige, grote juwelen dragen, maar evengoed een ringetje of een klein knopje.”

3. De daithpiercing

Nieuw is de daithpiercing niet: al in 1992 werd de piercing voor het eerst gezet. Door ene Erik Dakota uit Californië, die de piercing samen met een cliënt van Joodse afkomst bedacht. Het verklaart meteen ook de naam van het bijzondere accessoire. Het woord ‘daith’ is afgeleid van het Hebreeuwse woord “da’ath”, wat kennis, intelligentie betekent.

Het accessoire wordt gezet aan de binnenkant van je oor, net boven de tragus, oftewel het kraakbeen aan de voorzijde van de oorschelp. “Daiths kunnen zes maanden tot meer dan een jaar nodig hebben om te genezen”, aldus piercer Ara Hill aan ‘Glamour’. Ter vergelijking: voor een piercing in een oorlel moet je op zo’n twee maanden rekenen.

Waarom hij dan toch zo geliefd is? Veel mensen zweren bij de daithpiercing als wondermiddel tegen migraine. Een van de redenen daarvoor is dat de plaats waar de piercing gezet wordt een acupunctuurpunt zou zijn. Vaker verwijzen voorstanders naar het positieve effect op de nervus vagus, een van de twaalf hersenzenuwen, die doorheen je hele lichaam loopt en een aftakking heeft in het oor.

4. De faux-rookpiercing

De rookpiercing wordt eveneens geplaatst op het stukje kraakbeen in je binnenoor, vlak boven de daith en onder de rand van je oorschelp. Gemiddeld duurt het ook zes tot negen maanden, of zelfs nog véél langer, voor deze piercing volledig genezen is. Een erg pijnlijke bedoening, dus.

Enter: de faux-rookpiercing. Deze ziet er even goed uit, maar is iets minder gevoelig. “In plaats van de piercing recht door het stukje kraakbeen in je binnenoor te prikken, wordt hij gezet op het platte deel van je binnenoor”, legt Pearce uit. “Dat maakt het een geweldig alternatief.”

5. De wenkbrauwpiercing

De meest gewaagde trend van allemaal is wellicht de wenkbrauwpiercing. Deze was ontzettend populair in de jaren 90 en de beginjaren van de nillies. Sindsdien wordt het beschouwd (of door sommigen zelfs verafschuwd) als een fashion faux pas.

Tot nu, dus. Volgens Pierce kan daar dit jaar weleens verandering in komen. “Als je ’t mij vraagt, zal de wenkbrauwpiercing een enorme comeback maken. Het is echt een statement voor durvers”, zegt hij in PopSugar. “Het is voor mensen die houden van een vleugje nostalgie. Maar de plaatsing hoeft niet traditioneel te zijn. Veel mensen kiezen ervoor om het midden van hun wenkbrauw te laten piercen in plaats van het uiteinde. Het wordt dus de wenkbrauwpiercing met een twist.”

