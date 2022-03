Een schrijnend aantal volwassen Belgen kan niet fietsen. “Van jonge vrouwen tot ouderen”

Fietsen: het is voor velen onder ons een vanzelfsprekendheid. Maar dat is niet voor iedereen zo. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de volwassen Belgen niet kan fietsen of geen tweewieler bezit. Daar wil de sportwinkelketen samen met ‘De Fietsschool’ van vzw Mobiel 21 verandering in brengen en fietsen toegankelijk maken voor zoveel mogelijk Belgen. “Transportarmoede is een schrijnend probleem.”

“Fietsen verleer je nooit, tenzij je het nooit hebt geleerd”, stelt sportwinkelketen Decathlon. Want meer dan één op de zeven Belgische volwassenen kan vandaag de dag niet fietsen. En daar zijn verschillende verklaringen voor, zegt Jan Christiaens, persverantwoordelijke bij de vzw Mobiel 21. “Meer dan 326.000 huishoudens in Vlaanderen hebben geen fiets. Voor hen is het logischerwijs heel moeilijk om te leren trappen. Vooral de allerlaagste inkomensgroepen kunnen geen fiets kopen.”

“Daarnaast zijn er een heleboel oudere mensen die angst hebben om te fietsen in druk verkeer. Na een tijdje wint de angst en geven ze het gewoon op. Dat is heel jammer”, vertelt Christiaens. “De grootste groep zijn echter de nieuwkomers. Negen op de tien mensen die les volgen bij ‘De Fietsschool’ (een initiatief van vzw Mobiel 21, nvdr.) hebben nooit leren fietsen in hun land van herkomst. Meestal zijn dit jonge meisjes of vrouwen.”

Quote Vervoersar­moe­de wordt in wetenschap­pe­lij­ke literatuur een ‘wicked problem’ genoemd. Het verhindert mensen om een waardevol leven uit te bouwen. Jan Christiaens, persverantwoordelijke bij de vzw Mobiel 21

“Transportarmoede of vervoersarmoede wordt in wetenschappelijke literatuur een ‘wicked problem’ genoemd. Gebrek aan mobiliteit zorgt er namelijk voor dat je uitgesloten wordt van een aantal domeinen in het leven, zoals tewerkstelling, maar ook toegang tot gezondheid, zorg en scholing. Zelfs vrijetijdsactiviteiten of bezoeken aan vrienden lijden eronder. Het verhindert mensen echt om een waardevol leven uit te bouwen. Een schrijnend probleem dat nog onderbelicht is.”

De vzw Mobiel 21 organiseert samen met Decathlon nu fietslessen voor volwassenen. Op de parkings van tien Decathlonwinkels over het hele land, waaronder in Antwerpen en Gent, worden de komende twee maanden initiatielessen georganiseerd. In een sessie van twee uur kan iedereen die nooit of zelden een tweewieler beklom het leren.

Nieuw leven, nieuwe kansen

Maar leren (en blijven) fietsen kan niet zonder fiets. Eén op de drie Belgen bezit echter geen tweewieler, stelt de sportwinkelketen vast. In het kader van de ReCYCLE-actie koopt Decathlon daarom oude fietsen in een goede staat terug, in ruil voor een tegoedbon. De fietsen worden na een grondige check terug aangeboden aan toegankelijke prijzen. Een ideale opportuniteit voor wie over minder financiële middelen beschikt. Eén van de belangrijkste oorzaken van transportarmoede. En tenslotte moet je het, zoals het gezegde luidt, op een oude fiets leren.

Meer informatie over de initiatielessen via defietsschool.be.

