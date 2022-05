Een schoonheidsmaskertje voor je billen? ‘Butt masks’ zijn in opmars en dit zijn de 5 beste

We zitten erop, knijpen erin, schudden ermee, zien ze (meestal) graag, en tegenwoordig verwennen we ze ook: onze billen. ‘Butt masks’ zijn erg trendy nu de zomervakanties in aantocht zijn. Ze helpen tegen allerlei kwaaltjes, met een zijdezacht velletje als resultaat. Sta jij open voor een maskertje op je derrière? Wij zetten de vijf beste op een rij.

Onze beautycases zitten vol met serums, crèmes en maskers voor ons gezicht, onze lippen en handen … en tegenwoordig ook met ‘butt masks’. Ja, dat lees je goed. ‘Maskers voor je billen’ vliegen in onze online winkelmandjes, want steeds vaker wil men ook de booty van een babyvelletje voorzien. Dat onze billen de komende maanden weer meer dan ooit het daglicht zien, speelt natuurlijk ook een rol.

Maar waarom zou je ongeveer een kwartier op je buik gaan liggen, met je billen bloot? Wel, butt masks helpen tegen heel wat kleine kwaaltjes. “Het effect van de maskers hangt af van de ingrediënten”, zegt Amerikaans dermatoloog Dr. Susan Bard. “Het helpt tegen acne, ontstoken of geïnfecteerde haarzakjes, eczeem en keratosis pilaris, ook wel gekend als die kleine, rode bultjes.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Aceology Skincare (@aceologybeauty) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hydrateert en exfolieert

De twee grootste troeven van zo’n masker is dat het de huid zowel hydrateert als exfolieert. “Naast het kalmeren van een droge huid, zorgen hydraterende ingrediënten ook voor een stevigere huid met minder kuiltjes”, aldus Amerikaans dermatoloog Dr. Shilpi Khetarpal. “Wil je hydrateren, koop dan een butt mask met hyaluronzuur of ceramiden.”

Bepaalde maskers exfoliëren ook. Ze gaan, met andere woorden, de dode huidcellen verwijderen en onze poriën opnieuw openen. En dat is handig, want doordat we vaak zitten, kunnen onze haarzakjes op onze poep al eens makkelijk verstoppen. Wil je exfoliëren? Kies dan een masker met glycolzuur of melkzuur. “Die verbeteren de huidtextuur en helpen buttne, oftewel acne op je billen, voorkomen.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door BAWDY (@bawdybeauty) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Opgelet

Toch moet je ook een beetje opletten wanneer je een butt mask gebruikt. Zo kies je best geen geparfumeerd masker, want dat kan voor irritatie of roodheid zorgen. “Maar de meesten bevatten dezelfde ingrediënten als de producten voor je gezicht. Dus als je gezicht het tolereert, dan ook jouw billen.”

Wil je toch extra voorzichtig zijn? Doe dan eerst even een test met een klein deeltje van het masker.

Hoe gebruik je een butt mask?

1. Was en droog je billen.

2. Breng het masker aan op je linker- en rechterbil, zodra je huid volledig droog is.

3. Zorg ervoor dat het masker over je hele bil is verspreid.

4. Laat het masker 10 tot 15 minuten op je billen liggen. Meestal plakken beide delen voldoende, zodat je toch rustig kan rondlopen.

5. Verwijder het masker na de aanbevolen tijd.

Naast butt masks zijn er nog behandelingen die jouw booty pamperen:

1. ‘Butt cream’

Het heeft hetzelfde effect als een masker, maar dan in de vorm een crème. Het nadeel aan een crème is dat je goed moet opletten dat het volledig is ingetrokken, om vlekken op kledij te voorkomen.

2. ‘Butt scrub’

Een butt scrub is vooral populair bij personen die last hebben van acne of keratosis pilaris. Deze behandeling bevat best de ingrediënten melkzuur of glycolzuur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: