Een school zonder klassen, punten en rapporten? Zo werkt ‘LAB’. “Een kind moet goesting hebben om te leren”

“Leerlingen spreken hun ‘coaches’ aan met de voornaam.” Directrice Kristien startte een nieuw soort onderwijs en toont voor onze schoolreeks hoe anders ‘LAB’ werkt. Zonder klassen, zonder punten en zonder leerkrachten, met journalistiek, engineering of andere voorbereidende vakken in de mix. Mama Klaar vond dat fijn voor haar slimste dochter. “Het is wel niet voor elk kind en elke ouder weggelegd.”

“Na een carrière als bedrijfsrevisor en financieel directeur en daarna ook als textielondernemer nam ik een sabatperiode om er helemaal voor mijn eigen kinderen te zijn”, begint Kristien Bruggeman. Zij is directrice en een van de initiatiefnemers van de LAB-scholen in Puurs-Sint-Amands en Sint-Niklaas.

“Die sabbatical was van korte duur, want ik vond thuis blijven verschrikkelijk saai. Tegen al mijn verwachtingen in opende deze periode voor mij de deur naar het onderwijs. Ik heb dan een tijdje in een klassieke secundaire school lesgegeven, maar al snel merkte ik dat het anders moest.”

“‘Kan je zelf geen school beginnen, Kristien?’ Op een warme zomeravond met wat wijn erbij, drong deze vraag zich op onder vrienden. Ja dat kon ik, maar niet alleen natuurlijk. Na veel denkwerk en praktisch werk, startten we in 2017 met een groep enthousiastelingen LAB op in Puurs-Sint-Amands. Sinds september is er een tweede LAB-school in Sint-Niklaas.”

LAB is gebaseerd op het Scandinavische model

Ondertussen bestaat LAB al zes jaar en studeren binnenkort de eerste leerlingen af, klaar voor de hogeschool of de universiteit. Maar wat voor een school is LAB nu eigenlijk? “Traditioneel gezien bestaat het Vlaamse onderwijslandschap uit twee types scholen: het theoriegericht onderwijs en het ervaringsgericht onderwijs.”

“LAB combineert het beste van die twee werelden. Én het gaat nog een stuk verder via het Scandinavische model van de integratieve pedagogiek. We bieden een uitgekiende combinatie van theoretische, ervaringsgerichte én persoonlijke kennis aan binnen verschillende contexten. Zo zetten we leerlingen aan tot ‘diep’ leren.”

Quote Elke leerling krijgt een individu­eel lessenroos­ter met zelfgeko­zen leerroute. Kristien Bruggeman

Eigenheid staat centraal bij LAB. Elke leerling krijgt er zijn of haar individueel lessenrooster met zelfgekozen leerroute. Er is geen sprake van aparte klaslokalen met één leerkracht vooraan in de klas. De kinderen vormen er per leerjaar samen één grote groep.

Via modules krijg je als leerling extra ruimte om jezelf beter te leren kennen. Onder begeleiding van experten verken je ook atypische domeinen, van woord en drama tot technieken, van herborista tot engineering en journalistiek. Helemaal anders en niet te vergelijken met een doorsnee middelbare school.

LAB werkt vakoverschrijdend. Kristien: “Bij ons geen klassieke lesuurstructuur, wel collega’s die permanent samen het project begeleiden waarin alle leerdoelen elkaar ontmoeten. Leerlingen kunnen bij elke coach — geen leerkrachten —) terecht met al hun vragen en ze spreken hen ook aan met de voornaam.”

Met andere woorden: weg met de klassikale lessen waarbij elke leerling op een bankje naar het bord zit te staren. Bij LAB volgt elke leerling op die manier zijn eigen individuele leertraject. Per vak delen ze hun leerlingen in in drie niveaus. Zo krijgt elke jongere de ondersteuning of uitdaging die hij of zij nodig heeft.

“Onze coaches zijn een hele dag aanwezig op school, iets wat je niet in alle secundaire scholen tegenkomt. Ze zijn ook co-teachers: ze ontwerpen samen de onderzoeksprojecten en staan samen voor de klas. Zo is er altijd wel een leerkracht die de leerlingen kan verder helpen. Als coach helpen we leerlingen bij het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden als plannen, samenwerken, zelfstandig werken en initiatief nemen.”

Kristien: “Het allermoeilijkste aan leerlingen die in LAB starten? Hun executieve functies trainen.” Dat zijn de denkfuncties die je nodig hebt om succesvol te functioneren in het dagelijks leven met alle uitdagingen en veranderingen die dit dagelijks leven met zich meebrengt.

“Als ouders, en zeker als moeders, nemen wij zoveel taken over van onze kinderen. Heel vaak uit schuldgevoel omdat we vinden dat we niet genoeg zorgen voor hen in alle drukte en stress. We leggen de lat zo hoog voor onszelf als ouder en compenseren dat door hen zoveel mogelijk te ontlasten. Jammer genoeg helpen we hen hier niet mee, integendeel.”

Quote Laat je kinderen eens wat vaker de afwasmachi­ne leegmaken of hun kamer opruimen. Doorzet­tings­ver­mo­gen kweken is zo belangrijk. Kristien Bruggeman, Gedreven directrice LAB

Hoe kan je die executieve functies dan aanleren? “Door je kinderen meer de afwasmachine te laten leegmaken, wc-rollen te laten verversen, hun kamer te doen opruimen”, zegt Kristien. “Dit zijn saaie taken, maar zo leren ze hun doorzettingsvermogen echt gebruiken.”

“Op school trainen wij die executieve functies nog meer. Door hen verschillende situaties aan te bieden en hen een uur te laten knoeien en proberen, bijvoorbeeld. Of door hen uit te dagen met een bepaalde techniek. En hen te laten proberen.”

“Uiteraard zijn we er voor onze leerlingen, maar niet te snel. Dus dat begeleid zelfstandig leren en die executieve functies trainen is een lesmethodiek die onze leerlingen stimuleert om zelfstandig leerstof te verwerken en in te oefenen.”

Vanaf dag één bij LAB leren leerlingen plannen. “Iets wat ze in hun verdere studies en hun loopbaan zullen nodig hebben”, zegt Kristien. “We evalueren hun planningsvaardigheden constant en sturen bij. We zien dat kinderen die pas in LAB komen nog te weinig vertrouwen hebben in zichzelf en nog niet echt die growth mindset hebben.”

“Twaalfjarigen die er al van overtuigd zijn dat ze bepaalde dingen nooit gaan kunnen, daar moeten we echt van af. We motiveren hen dan ook om hun leerproces zelf in handen te nemen en zelfstandig te leren, we zorgen ervoor dat ze weer goesting krijgen om te leren.”

Vlot samenwerken in groepjes, het werk kunnen plannen en organiseren, je tijd goed beheren, communiceren, voor jezelf leren opkomen, problemen onder elkaar oplossen. Het zijn allemaal voorbeelden van ‘zachte’ vaardigheden die leerlingen in het LAB ook leren. Kristien: “Wij zetten heel erg in op soft skills, een groot verschil met het klassieke onderwijs. We stimuleren onze leerlingen ook heel hard om aan persoonlijke ontwikkeling te doen.”

“Ze leren reflecteren en zichzelf kennen. Door peer reviews te organiseren met hun ouders en hun coach erbij, leren ze hun eigen proces in handen nemen en leren ze hier ook over communiceren. We merken dat onze leerlingen hierdoor heel communicatief zijn”, lacht Kristien. “Eigenlijk bereiden we onze kinderen voor op een onzekere toekomst die razendsnel evolueert.”

Klaar is mama van drie dochters, waarvan er twee naar een klassieke secundaire school gingen en eentje dit jaar haar zesde middelbaar afwerkt in LAB. Hoe zij daar terechtkwam? “Onze middelste dochter vond haar draai niet in het klassieke onderwijs. Wij waren dus heel zoekend op vlak van secundair onderwijs.”

“Als kinderpsycholoog dompelde ik mezelf toen en nog altijd helemaal onder in alle nieuwe inzichten en theorieën die kinderen nodig hebben om graag te leren. Net op dat moment opende er een gloednieuwe middelbare school in mijn eigen dorp die dit allemaal aanbood.”

Quote Is dat voor punten? Komt dat op het rapport? Dat zijn vragen die je moet loslaten bij LAB. Klaar Hammenecker, LAB-ouder en kinderpsycholoog

“‘Zij is de slimste van de drie, wat ga je nu doen?’ Wij als ouders waren helemaal overtuigd om Nora in te schrijven in LAB, maar in mijn omgeving waren er wel wat obstakels. Zij geloofden heel sterk in het klassiek onderwijsverhaal, terwijl LAB net een combinatie is van theoriegericht onderwijs met ervaringsgericht onderwijs”, vertelt Klaar.

“Wat ik heel sterk vind aan LAB, is dat het bij de leerlingen het eigenaarschap stimuleert. Dat is zo’n belangrijke vaardigheid die ze de rest van hun leven zullen nodig hebben. Leerlingen denken voortdurend na over hun leerproces. Hun vrijheid is ook hun verantwoordelijkheid. Dat is net de grote kracht van deze school.”

Quote Ik ben een positieve LAB-ou­der, maar het is niet voor elk kind en elke ouder weggelegd. Klaar Hammenecker , LAB-ouder en kinderpsycholoog

Sta jij straks voor de keuze om een middelbare school voor je kind te kiezen? Dan heeft Klaar nog een laatste tip voor je je zou aanmelden bij LAB. “Ik ben een positieve LAB-ouder, maar ik ben er ook van overtuigd dat LAB niet voor elk kind en elke ouder is weggelegd”, legt Klaar uit. “Je moet als ouder de controle durven loslaten en vertrouwen hebben dat het goedkomt met je kind.”

“Je moet als ouder ook bereid zijn om mee te groeien in deze nieuwe manier van leren en ontwikkelen. Heel veel ouders (én kinderen) zijn een beetje miskweekt in het klassieke onderwijs. ‘Is het voor punten’ of ‘komt dit op het rapport’ zijn vragen die coaches in LAB in het begin vaak kregen. Bij LAB is alles en niets op punten, want je zit continue in een proces. Dat moeten leerlingen in het begin echt afleren.”

Wil jij je kind aanmelden bij LAB?

Binnenkort naar LAB? De vrije plaatsen in deze school zijn beperkt en je raakt er binnen via een aanmeldsysteem. Ben je er niet bij? Dan kom je terecht op een wachtlijst. Op dit moment zijn er in Vlaanderen 2 LAB-scholen: een in Puurs-Sint-Amands en een in Sint-Niklaas. Wil je je aanmelden? Dat kan nog tot 21 april 2023 via deze website.

Welke alternatieve scholen bestaan er allemaal in Vlaanderen? Hoe werken ze en hoe verschillen ze van het reguliere onderwijs? Elke week onderzoekt onze redactie een school van de toekomst, zodat jij kan beslissen of je kind er thuishoort.

