Een sapje uit de blender, sapcentrifuge of slowjuicer: wat is het gezondste?

De supermarktrekken bulken van de vruchten- en groentesappen. Makkelijk, dat wel! Maar een vers sapje is zoveel gezonder en bovendien zo klaar. Een sapcentrifuge is de perfecte keukenassistent voor sapliefhebbers. Het toestel heeft slechts één functie: groenten en fruit zeer snel fijn raspen tot een helder sap. Je hoeft de ingrediënten niet eens in stukken te snijden of te schillen, wat je extra tijd én flink wat gezondheidsplussen oplevert. Groente- en fruitschillen zitten namelijk bomvol vezels, mineralen en krachtige antioxidanten zoals vitamine C en E. Een sapcentrifuge is minder geschikt voor vochtarme ingrediënten zoals noten of bananen, maar verder maakt het toestel van zo goed als alle fruit- en groentesoorten een lekker sapje. Het vruchtvlees dat tijdens het raspen vrijkomt blijft achter in een zeef, wat voor een doorzichtig, dun drankje zorgt. Helaas gaat dit ook ten koste van het vezelgehalte. Een stuk fruit of groente blijft de gezondste keuze, al kan je jezelf gerust af en toe op een vers sapje trakteren. Wil je het gezond houden, dan let je het best op met fruit dat van nature een hoog suikergehalte heeft, zoals druiven en mango. Kies liever voor vruchten zoals avocado, aardbeien, frambozen… Of ga voor groentesappen.