Een roos staat voor eeuwige liefde, mimosa’s voor vrouwelijkheid: 9 troostende bloemen en hun betekenis

Bloemen staan ons altijd al bij in een afscheid en we kiezen nu meer en meer voor een delicaat, persoonlijk stuk. Een boeket dat met z’n geuren, kleuren en combinaties écht die persoon weerspiegelt: hoe pak je dat aan? En welke symboliek schuilt er achter elke bloem? Een overzicht.

Ook in hoe we rouwen, zijn er trends. Een droge ‘innige deelneming’ of stijve uitvaart wisselen we steeds meer in voor een heel persoonlijk afscheid. Met rouwjuwelen, afscheidskaarten om te koesteren of een digitaal herinneringsplatform. En als het op de bloemen aankomt, doet zo’n klassieke rouwkrans het vaak ook niet meer.

“Mensen kiezen nu vaker voor een bloemstuk: liefst een meer delicaat boeket in plaats van een bombastische formatie”, zegt Gaëlle Beugoms, uitvaartadviseur bij DELA. “Na de herdenking willen ze die bloemen mee naar huis kunnen nemen. Dat verklaart waarom planten, zoals een orchidee, ook aan populariteit winnen: die krijgen dan thuis een plekje naast een foto van de overledene.”

En ook in de jaren nadien staan bloemen vaak centraal in het herdenken van onze geliefden. Liefst leggen we dan niet zomaar een boeket op het graf, maar streven we naar een doordacht en persoonlijk bloemstuk. Veel floristen werken rond Allerheiligen met chrysanten: logisch, want de bloem floreert in het najaar en blijft lang mooi. Maar je kan je voor je boeket ook laten leiden door de symboliek van een bloem: heel wat exemplaren komen met een bijzondere betekenis, gelinkt aan het leven of de liefde.

9 bloemen en hun betekenis

Hoe maak je een boeket dat écht doet denken aan de persoon die je mist?

Extra fijn kan zijn om daarnaast voor bloemen te kiezen die echt iets voor jou of voor je geliefde beteken(d)en. Zo bundelt je rouwboeket als het ware je herinneringen aan die persoon.

Denk eens na: Welke kleuren vond de overledene het mooist? Of van welke geur hield je geliefde? Had hij of zij een favoriet parfum, misschien, dat je aan een ruiker kan linken? Of gewoon: had hij of zij een favoriete bloem? Zo krijgt je boeket al snel vorm. Je kan je ook laten leiden door het karakter van de persoon die je mist: was ze een vrouw zo kleurrijk als een bos tulpen?

Quote Mijn oma drong altijd aan op een ‘pannen­koek­se’ als ze met ons uiteten ging. Ik koos daarom voor bloemen in ‘pannen­koek­kleu­ren’ om haar te herdenken. Floriste Loes , Wildflowers and Wodka

Een andere manier is om een rouwboeket te doordrenken van persoonlijkheid: ga de bloemen plukken op een symbolische plek. Zijn of haar achtertuin, favoriete bloemenwinkel of een park dat jullie vaak bezochten. Of laat je inspireren door een mooie herinnering aan de persoon die je mist. Hield hij van herfstwandelingen? Denk dan aan een boeket met veel oranjetinten. Hield zij van appeltaart? Dan kan je kaneelstokjes tussen je bloemen steken.

“Mijn oma drong altijd aan op een ‘pannenkoekse’ als ze met ons uiteten ging”, vertelt floriste Loes van Wildflowers and Wodka. “Omdat dat lekker was, en betaalbaar.” In een video op haar Instagrampagina maakt ze zelf een rouwboeket voor haar grootmoeder. “Ik koos daarom voor bloemen in ‘pannenkoekkleuren’ om haar te herdenken. Warme tinten. Samen met traditionele chrysanten om rouw te symboliseren.”

