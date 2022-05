“Niemand weet wat er op het Met Gala gebeurt”: moderedac­teur over de impact van het prestigieu­ze evenement

Het is dé hoogdag van het jaar voor mode en celebrities, en binnen enkele uren is het weer zo ver: het Met Gala in New York. Elke eerste maandag van mei komt de crème de la crème van de beaumonde samen voor een verkleedpartijtje om U tegen te zeggen. Er binnen geraken is niet simpel, noch goedkoop, en de hele wereld kijkt mee. Onze moderedacteur David Devriendt legt uit hoe het Met Gala tot zo’n iconisch evenement uitgroeide. “Anna Wintour heeft in het verleden al mensen van de gastenlijst gebonjourd.”

