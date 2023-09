5 vrouwen zijn eerlijk over hun beachbody. “Mijn familie vond me ‘dik’ en ‘lelijk’. Ik zou geen lief vinden”

“Vroeger schaamde ik me om mijn dikke dijen. Nu vind ik ze vrouwelijk.” In de zomer geven we onszelf meer bloot. Maar voor veel vrouwen blijft dat verdomd moeilijk. Op het strand spreken we Eliza (21), Jolanda (52), Gabriella (28), Wati (51) en Ana (24) over hun lijf en hoe zij het proberen te omarmen om zich gelukkiger te voelen. “Ik wil nieuwe implantaten. Maar ja, dat kost veel geld.”