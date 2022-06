Een (prijzige) strandtas van Crocs? Het knullige merk slaat handen in elkaar met een luxelabel

Niet nerdy, maar trendy: zo draag je sokken in sandalen. “2.000 jaar geleden liepen de Romeinen ook zo rond”

Jarenlang verafschuwde de modepolitie sokken in sandalen. Het werd gedragen door ‘nerdy vaders, rasechte toeristen of brakke festivalgangers’. Maar vandaag is het allesbehalve nog een fashion faux-pas: het is juist hip om een sok in je sandaal of hak te dragen. Lekker comfy, maar vooral zéér handig tijdens frissere lentedagen. Ook de celebrities zijn fan en tonen ons hoe het moet, die ‘nerdy’ trend aan je voet. Stylist Sarah Roelstraete geeft praktische tips.

9 juni