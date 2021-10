Een plantaardig dieet proberen? Deze drie makkelijke veganistische recepten helpen je op gang

Het was de oudste dochter van Anneke Pauwels, voormalig model en nu fulltime foodie, die haar overtuigde om te kiezen voor een volledig plantaardig dieet. En daar stopte haar vegan verhaal niet, want ze geeft nu kookworkshops en bouwt een online platform uit. Ze weet ondertussen als geen ander hoe je veganistisch eten toegankelijk maakt voor iedereen. Wedden dat je geen klachten krijgt als je deze drie makkelijke en gezonde recepten thuis op tafel zet?

Wie is Anneke Pauwels? • 51 jaar

• voormalig model, freelance foto- en videoproducer

• plantaardig koken is haar passie, geeft kookworkshops

• getrouwd met Arne, twee dochters Mira (22) en Nona (16), een hond en een kat

• Instagram @be_twelve_vegan

Ook al is Anneke een lente- en zomermens, ze vindt de herfst een topseizoen voor de groenten. “Alles met pastinaak, pompoen, boerenkool, en natuurlijk mijn alltime favoriet: champignons. (lacht) Ik eet die op zoveel verschillende manieren. Noedelgerechten met shiitakes bijvoorbeeld, of ik neem portobellochampignons als hamburger, met allemaal groentjes en gebakken ajuin.”

“Toen mijn oudste dochter veganist werd, heb ik beslist om voor het hele gezin vegan te koken. Mijn pistolet met kaas in het weekend of een eitje mis ik intussen niet meer. Zelfs mijn man die flexitariër is, kiest steeds meer voor plantaardig. Alleen op restaurant eet hij soms nog eens vis of kip, maar verder amper vlees.”

Volledig scherm Nina 607 - Culi © Ann Vallé

“Op mijn workshops komen weinig mensen die volledig vegan zijn. De meesten zijn wel vegetariërs of eten nog maar een paar keer per week vis of kip. Vaak belanden vegetariërs bij de processed foods, bij de kant-en-klare burgers en falafels die je in de supermarkt kan kopen. Het is goed dat dit aanbod er is, maar wat ik wil aantonen, is dat je lekkere dingen kan maken met allemaal verse ingrediënten. Vegan eten is niet alleen sla eten.” (lacht)

“Ik combineer bergen groenten met fruit, zaden, noten en peulvruchten en daar zoek ik een goede balans in. Kikkererwten zijn zo veelzijdig en als je deelnemers toont hoe het kan proeven, zijn ze verrast. Ik gaf ook al eens een vegan Mexicaanse workshop. Als ik daarna foto’s doorgestuurd krijg, dat mensen thuis zelf aan de slag zijn gegaan, ben ik trots.”

“Gerechten moeten er appetijtelijk uitzien. Nu neem ik nog foto’s met mijn iPhone, maar ik volg binnenkort een cursus foodfotografie. Ik heb ook een online format klaar en mijn droom is een vegan kookboek op de markt brengen. Ik ben zeker geen activiste, maar mijn vrienden noemen me wel terecht ‘Veganneke’. (lacht)”

1. WILDERIJSTSALADE MET BROCCOLI EN SPERZIEBONEN

Voor 4 personen (hoofdgerecht) • 6 personen (bijgerecht), bereidingstijd 60 min.

Volledig scherm © Anneke Pauwels

Dit heb je nodig

Voor de salade: 2 kopjes wilde rijst = 250 g • 150 g peultjes • 150 g sperziebonen • 1 broccoli • 1 rode paprika • 200 g groene asperges • 4 lente-uien • ¼ kop rozijnen, geweekt in warm water • ¼ kop granaatappelpitjes • ¼ kop amandelen, geroosterd • 1 el olijfolie • 1/4 tl chilivlokken • een handvol verse kruiden: munt, basilicum en koriander • Voor de tahinidressing: 1 tl zeezout • 1 tl lookpoeder • 4 el tahini • 2 el ahornsiroop of agave • sap van 1 citroen • gefilterd water • zwarte peper

Zo ga je te werk

1. Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking. Laat goed afkoelen.

2. Laat de rozijntjes weken in warm water en zet opzij.

3. Snijd de peultjes dwars in fijne reepjes, de boontjes in kleine stukjes en de broccoli in kleine roosjes. Blancheer de peultjes, sperziebonen en broccoli kort in gezouten water tot ze beetgaar zijn. Doe dit best apart, want de gaartijden zijn verschillend. Laat uitlekken in een vergiet.

4. Snijd de paprika in kleine blokjes.

5. Snijd de groene asperges in kleine stukjes en bak kort in olijfolie met chilivlokken en kruid met zeezout.

6. Doe de rozijntjes in een vergiet en laat uitlekken. Hak de amandelen grof en rooster ze in een droge pan. Snijd de lente-ui in fijne ringetjes, ook het groen. Snijd alle verse kruiden fijn.

7. Meng alle ingrediënten voor de tahinidressing en voeg beetje bij beetje gefilterd water toe tot het smeuïg is.

8. Meng de afgekoelde rijst samen met alle andere ingrediënten in een grote kom. Werk af met granaatappelpitjes, fijngesneden verse kruiden en geroosterde amandelen. Giet de tahinidressing erover en meng alles goed door elkaar.

TIP: Een heerlijk vullend hoofd- of bijgerecht om van tevoren te maken.

2. DOPERWTENSOEP MET MUNT

Voor 4 à 6 personen, bereidingstijd 45 min.

Volledig scherm © Anneke Pauwels

Dit heb je nodig

Voor de soep: 2 middelgrote uien • 3 teentjes look • 900 gr diepvrieserwten • 1,5 liter (vegan) bouillon • verse munt • 1 el olijfolie • zwarte peper & zeezout • Voor de geroosterde kikkererwten: 1 blik kikkererwten • zeezout • olijfolie • optioneel: (gerookt) paprikapoeder, curry …

Zo ga je te werk

1. Rooster eerst de kikkererwten. Verwarm de oven voor op 200 °C. Doe de kikkererwten in een vergiet en spoel ze zorgvuldig. Laat even uitlekken en dep droog met keukenpapier of een keukenhanddoek.

2. Verspreid de kikkererwten op een bakplaat bekleed met bakpapier. Besprenkel met olijfolie en kruid met zeezout. Rooster de kikkererwten gedurende 20 à 30 minuten in een voorverwarmde oven tot ze krokant zijn. De gaartijd is afhankelijk van het type oven. Haal uit de oven en meng met je favoriete kruiden voor extra ‘punch’. Lekker met gerookt paprikapoeder, curry, chilivlokken of chimichurri (Argentijnse kruidenmix).

3. Voor de soep, snipper de ui en de look fijn. Bak deze glazig in 1 el olijfolie.

4. Voeg de erwten, bouillon en een handje vol verse muntblaadjes toe en laat alles 15 minuten koken. Mix tot een fluwelige soep. Kruid met peper en zout naar smaak.

5. Schep de soep in een kom en werk af met enkele muntblaadjes en de geroosterde kikkererwten.

TIP: Wist je dat je het vocht (aquafaba) uit een blik kikkererwten kan gebruiken om veganaise of chocomousse mee te maken?

3. ROMIGE AVOCADO-SPINAZIEPASTA

Voor 4 personen, bereidingstijd 60 min.

Volledig scherm © Anneke Pauwels

Dit heb je nodig

1 rijpe avocado • 1 broccoli, 500 gr • 2 kopjes baby spinazie • 1 courgette • 500 gr penne of andere pasta • 3 el pijnboompitjes • 1 kop ongezoete amandelmelk • 4 el edelgistvlokken • 2 à 3 teentjes look • 1 el Italiaanse kruiden • 1 tl olijfolie • sap van 1 kleine limoen • zeezout en peper naar smaak • chilivlokken • verse basilicum

Zo ga je te werk

1. Kook de pasta in een ruime pot met gezouten water (gebruik veel zout, dit geeft extra smaak aan je pasta). Snijd de broccoli in roosjes en kook de helft ervan in 5 minuten beetgaar in licht gezouten water. Zet opzij. De andere helft gebruik je later.

2. Snijd de courgette in kwartjes. Snipper de look fijn. Verwarm de olijfolie in een pan en bak hierin de courgette, voeg na 5 minuten de look en Italiaanse kruiden toe en bak nog enkele minuten verder.

3. Rooster de pijnboompitjes goudbruin in een droge pan.

4. Haal de pit uit de avocado en verwijder de schil.

5. Doe de avocado, limoensap, edelgistvlokken, 1/2 van de gekookte broccoliroosjes, 2 el pijnboompitjes, de helft van de courgette (andere helft hou je bij voor de afwerking), spinazie, peper en zout, chilivlokken en amandelmelk in een blender en mix alles tot een zachte smeuïge saus. Dit kan ook met een staafmixer.

6. Ondertussen kook je de pasta al dente. Voeg de andere helft van de broccoliroosjes de laatste 5 minuten toe en laat mee beetgaar koken. Hou een beetje kookvocht van de pasta apart. Giet de pasta en broccoli in een vergiet. Laat de saus even doorwarmen in dezelfde pot. Voeg dan pasta en broccoliroosjes toe en meng alles goed door elkaar. Voeg eventueel nog wat kookvocht van de pasta toe. Kruid met chilivlokken en peper en zeezout.

7. Serveer in een pastabord en werk af met de extra stukjes courgette, 1 el geroosterde pijnboompitjes en verse basilicum. Lekker met geraspte vegan parmezaan.

TIP: Pijnboompitjes hebben meer smaak als je ze kort roostert in een droge pan.

