Een partner die geen seks wil of gierige vrienden: deze 4 relatie-issues komen érg veel voor. Experten bieden oplossingen

Vorig jaar verloor presentatrice Julie Van den Steen (30) haar kindje tijdens de zwangerschap. “Dit is het moeilijkste wat ik ooit gedeeld heb”, zei ze toen. Vandaag stuurt ze moedig haar intieme podcast ‘Ik ben 1 op 6' de wereld in, samen met (bekende) lotgenoten. De eerste aflevering is met actrice Tine Embrechts (47): “de dokter zei: steek niets in je kop, sommige vruchtjes zijn te zwak”