Een outfit van Zara op het huwelijk van Britney Spears? Selena Gomez ging ervoor (en ook jij kan ’m scoren)

Paris Hilton verscheen in een jurk van Versace, Drew Berrymore koos voor Valentino en Madonna pronkte met een Dior-tas. Het huwelijk van Britney Spears was zo’n beetje een toonzaal voor creaties van dure modemerken. En toch was het zangeres Selena Gomez (29) die écht opviel: zij hulde zich van kop tot teen in Zara en bewees dat je met een betaalbare outfit minstens evenveel hoofden doet draaien.

‘Maar’ 150 euro

Het is trouwens niet de eerste keer dat Selena een statement maakt in een outfit van de Spaanse modeketen. Zo vierde ze ook haar verjaardag in een maxi-jurk van het merk en ging ze zelfs op de koffie bij mode-icoon Anna Wintour in een donkerblauwe Zara-jumpsuit. Het moet niet altijd dure glitter en glamour zijn, als je het aan Selena vraagt. Even snuisteren in de (online) rekken van Zara, et voilà: you’re good to go.