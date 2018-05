Een op de twee geeft slechte indruk op eerste werkdag Liesbeth De Corte

15 mei 2018

11u10

Bron: The Independent 0 Nina De eerste dag op je nieuwe werk is zenuwslopend, dus het kan wel eens gebeuren dat je een foutje maakt. Laat toekomen, een naam vergeten of per ongeluk je auto parkeren op de plaats van je baas. Maar deze kleine blunders zorgen er wel voor dat je een slechte, eerste indruk maakt.

Maar liefst een werknemer op twee laat geen goede indruk na op z’n eerste werkdag. Dat blijkt uit een rondvraag bij 3.000 mensen op vraag van het Britse bedrijf 4imprint. Toch heeft de overgrote meerderheid (95 procent) het gevoel dat het ontzettend belangrijk is om je beste beentje voor te zetten.

82 procent denkt dat de outfit een grote rol speelt, en dat is zeker het geval. Want uit de enquête blijkt dat nagenoeg alle werknemers zich ergeren aan nieuwe collega’s die over- of underdressed zijn. Andere frustraties? Te laat arriveren door files, per ongeluk een mail naar iedereen van het bedrijf sturen of iemand z’n naam vergeten zijn foutjes die niet zo snel door de vingers worden gezien. Een op de drie is ook zo zenuwachtig dat ze er iets dom uitflappen, wat gegarandeerd zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de collega’s. Ook té vriendelijk of te voorzichtig zijn wordt niet geapprecieerd.

Hoe kan je er dan wel voor zorgen dat de eerste dag van je nieuwe carrièrepad goed verloopt? Goed op tijd komen en proberen om intelligente vragen te stellen, verricht wonderen.

“Aan een nieuwe job beginnen kan ontzettend intimiderend zijn”, reageert een woordvoerder van 4imprint. “Je kent je nieuwe collega’s nog niet, je weet niet 100% zeker hoe je op je werkplaats geraakt en je twijfelt over je outfit, waardoor het een stresserend dagje wordt.” Dé tip van de onderzoekers? Zoek op voorhand een outfit die comfortabel aanvoelt. Zo voel je je goed in je vel én heb je meer kans om een verpletterende indruk achter te laten.