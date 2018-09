Een nieuwe relatie en veel vrienden: zo hou je de kerk in het midden Margo Verhasselt

05 september 2018

09u07

Bron: Elite Daily 0 Nina Van 'bro's before ho's' tot 'chick's before dick's'. Er bestaan verschillende manieren om uit te drukken hoe belangrijk vriendschap is. Al kan een nieuwe relatie een spelbreker zijn. Je bent hopeloos verliefd en dan moet je jezelf de vraag stellen: schuif je jouw vrienden aan de kant voor je nieuwe vlam?

Nope. Niet waar. Niet jij. Zelfs wanneer je even je relatie op de eerste plaats zet, zullen jouw vrienden dat wel begrijpen, toch? Het is belangrijk dat wanneer je plaats maakt voor romantiek in je leven, je een nieuwe routine voor jou en je vrienden uitzoekt. Een conversatie hebben over hoe jullie het gaan aanpakken kan helpen, maar er zijn nog veel manieren die het gemakkelijk maken om jullie band sterk te houden.

Tradities zijn tradities

Of het nu een ladies night of een avondje drinken met de mannen is: een traditie waar jullie al lang waarde aan hechten, moet overeind blijven. Ja, het is leuk dat je vrienden jouw partner ook leren kennen maar laat hem thuis op ladies night. Daarnaast is het ook belangrijk dat je jouw vrienden niet alleen opbelt wanneer je partner geen tijd heeft. Laat zien dat zij ook nog steeds een prioriteit zijn.

Voicemail

Wanneer jij gezellig een film bekijkt met het lief, dan kan het verleidelijk zijn om dat telefoontje of berichtje van je vriendin te negeren. Je kan later een bericht terugsturen, toch? Natuurlijk. Maar als je steeds minder bereikbaar bent dan gaan de telefoontjes waarschijnlijk ook steeds meer wegblijven. Neem wel op. Ook al is je gesprek korter dan normaal, leg even uit dat het nu niet goed uitkomt. Zo toon je aan dat je er wel nog steeds bent voor je vrienden.

Wanneer je steeds dingen mist

Het kan zo leuk zijn, gezellig met het lief een avondje thuis zijn. Maar een vriend zijn verjaardag missen is echt niet oké. Wanneer je bevriend bent, ben je er voor elkaar. Dat betekent dat je dus ook aanwezig bent op de events die zij organiseren.

Wanneer zij jouw relatie niet begrijpen

Heb je tijdens jouw relatie je vrienden niet op de hoogte gebracht van hoe het tussen jullie zit? Dan kan dat voor onbegrip zorgen wanneer jullie eens ruzie hebben en je om advies vraagt. Dat is niet hun fout in dat geval. Open zijn en praten over je relatie, over de goede en slechte zaken, zorgt ervoor dat ze je kunnen steunen wanneer het even minder goed gaat.

Breng je partner niet altijd mee

Gevraagd voor een etentje met een paar vrienden en ze moeten plots een bordje bijschuiven voor je partner? Vaak is dat niet zo erg. Maar denk even na. Is jouw lief meestal de enige die meekomt, terwijl alle anderen hun liefste thuislaten? Dan kan het zijn dat je vrienden nood hebben aan wat qualitytime. Een sms'je sturen à la 'komen er nog liefjes mee?' voor je plannen maakt kan nooit kwaad.

