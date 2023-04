“Een meeting op maandagochtend is bijna onmogelijk.” Expert zegt hoe je de eerste werkdag draaglijker maakt

Binnenkij­ken: een gerenoveer­de stal die kangoeroe­wo­ning werd. “Het serreglas in de keuken vonden we in de tuin”

Marie Vleminckx werkte jaren in de interieursector en stak als pièce de résistance haar hart en ziel in haar nieuwe woonst. Samen met zoonlief Bart flipte ze een oude hoeve en stal om tot rustieke kangoeroewoning. “De bijzondere items in huis vinden we op vroegmarkten, zoals je die ook voor voeding hebt.”