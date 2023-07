Een “makkelijke beslissing” voor Wout Van Aert (28), maar moet de vader echt bij de bevalling zijn?

Wout Van Aert (28) verliet vanochtend de Tour om de bevalling van zijn tweede kind bij te wonen. Vanzelfsprekend, vindt hij, maar is dat echt zo? Papa’s zijn tegenwoordig alsmaar meer aanwezig in de verloskamer, zegt vroedvrouw Demi Sprangers. Ze licht toe of dat echt een verschil maakt en wat er gebeurt in het ziekenhuis als de vader er níét is. “Dit is een magisch moment.”

Wout van Aert heeft vanmorgen de Tour verlaten om bij de geboorte van zijn tweede kind te kunnen zijn. Dat is hem meer waard dan een eventuele ritoverwinning in Parijs. Hij vloog gisteravond, met helikopter en privéjet, naar huis en is intussen in Herentals om zijn hoogzwangere vrouw Sarah De Bie bij te staan, die weldra zal bevallen.

“Het is aan de ene kant een raar gevoel, maar het was absoluut geen dilemma”, aldus Van Aert in een videoboodschap. “Het is een gemakkelijke beslissing om te nemen. Ik heb altijd voor ogen gehad dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw aangaf dat ze me nodig had. Die tijd is gekomen. In dat opzicht is het dus geen dilemma.”

‘Once in a lifetime’ moment

Demi Sprangers, vroedvrouw in het Sint-Augustinus-ziekenhuis in Antwerpen: “Ik vind het heel mooi dat Wout uit de Tour stapt om de bevalling bij te wonen. Het is dan ook een once in a lifetime moment: ik kan me inbeelden dat hij dat absoluut niet wil missen. Als je al een kind hebt en voor de eerste keer met het baby'tje als gezin van vier samenkomt, is dat heel magisch.”

“De aanwezigheid van de partner tijdens de bevalling is belangrijk. Als vrouw heb je echt emotionele steun en de nabijheid van je primaire vertrouwenspersoon nodig. Niet alleen tijdens de bevalling zelf is dat cruciaal, maar ook de dagen ervoor, tijdens de arbeid, en de dagen nadien, in het ziekenhuis.”

“Je maakt samen de keuze om voor een kind te gaan, dus je moet ook samen door dat bevallingsproces, vind ik. Als vrouw voel je je veel meer gesteund als je partner ook effectief aanwezig is.”

Het wordt gestimu­leerd dat de partner aanwezig is voor, tijdens en na de geboorte. Dat heeft voordelen voor de band met het kind, én voor het koppel Vroedvrouw Demi Sprangers, Sint Antonius-ziekenhuis Antwerpen

“We hebben het altijd gestimuleerd dat de partner aanwezig is voor, tijdens en na de geboorte. Omdat dat voordelen heeft voor de band met het kind, én voor het koppel.”

Wat gebeurt er in het ziekenhuis als de vader níét aanwezig is?

“Vroeger was dat lang niet altijd het geval. Bij de bevalling zelf waren de meeste partners wel aanwezig. Maar ze gingen geregeld de dag nadien, of een aantal dagen erna, weer aan het werk. Op dat vlak hebben we als maatschappij een mooie evolutie gemaakt. Dat is mede te danken aan de beslissingen die op overheidsniveau genomen zijn, omdat partners nu meer verlof krijgen na een bevalling.”

Als we vandaag een vrouw over de vloer krijgen die alleen moet bevallen, vinden we dat vooral heel sneu Vroedvrouw Demi Sprangers

“Als we toch een vrouw over de vloer krijgen die alleen moet bevallen, vinden we dat vooral heel sneu. Want alleen bevallen is echt wel héél alleen. Als we dat voorhebben, zorgen we voor een extra vroedvrouw in de verloskamer. Die kan natuurlijk niet de rol van de partner volledig overnemen, maar toch deels voor extra support zorgen.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

“Gelukkig zien we niet vaak vrouwen die alleen moeten bevallen, of waarvan de partner na het bevallen naar huis gaat. Vroeger gebeurde dat wel eens. Wij stimuleren dat de partner bij moeder en kind blijft. En heel wat partners doen dat tegenwoordig: na een bevalling dag en nacht bij hun vrouw blijven om haar te ondersteunen en mee voor de baby te zorgen. Ik vind dat een vanzelfsprekendheid, als mensen in die mogelijkheid zijn.”

Huid-op-huidcontact is cruciaal voor het bindingsproces

Daarnaast is het ook noodzakelijk. “In de verloskamer raden wij zoveel mogelijk huid-op-huidcontact aan, in de eerste uren en dagen na een bevalling. Natuurlijk kunnen we niet van een mama verwachten dat zij dat 24 op 24 voor haar rekening neemt. Wij stellen altijd voor dat de partner de zorg overneemt wanneer de moeder even aan het eten is, doucht of een moment voor zichzelf neemt.”

Wout zijn carrière zal ooit op een eindpunt komen. Maar de relatie met zijn vrouw en kinderen, die stopt nooit Vroedvrouw Demi Sprangers

“De aanwezigheid is daarnaast ook belangrijk voor de binding met kind. Het baby'tje voelt zo vanaf de eerste momenten de nabijheid van zijn papa of mee-mama. Wout zijn carrière zal ooit op een eindpunt komen. Maar de relatie met zijn vrouw en kinderen, die stopt hopelijk nooit.”

