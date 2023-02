Een lief prijskaartje en de Scandinavische stijl op z'n best: de lentecollectie van IKEA en Marimekko

Groot nieuws voor designliefhebbers: IKEA bundelt haar krachten — en Scandinavisch DNA — met het prijzige Marimekko. De speelse én verrassend betaalbare collectie ligt vanaf maart in de rekken: met de frisse tinten en prints haal je zo dat broodnodige lentegevoel in huis.

Het is een trend die al een hele tijd gaande is: merken die hun handen in elkaar slaan voor exclusieve samenwerkingen. De laatste nieuwe toevoeging aan dat lijstje is die van IKEA en Marimekko. Een match made in heaven, want de twee merken hebben hun Scandinavische roots en bijhorende, abstracte gevoel voor stijl gemeen.

Maar hun verkoopprijzen? Die liggen dan weer uiteen. De Zweedse meubelketen staat bekend om haar betaalbare prijskaartjes, terwijl het Finse designhuis eerder high-end is. Lees: Marimekko verkoopt jurken die soms tot zo’n 500 euro kunnen kosten en tafellakens waarvoor je 222 euro neerlegt.

Scandinavische saunacultuur als inspiratiebron

Maar binnenkort hoef je geen rib meer uit je lijf te halen voor design van het merk. Voor deze samenwerking kwam Marimekko IKEA tegemoet — en ons dus ook. De prijzen van de collectie, die BASTUA gedoopt werd en Scandinavische saunacultuur als thema heeft, zijn zeer democratisch. Van 1,50 euro voor een kleurrijke draagzak tot 79,99 euro voor een excentrieke spiegel. De term BASTUA verwijst naar ‘sauna’ in Småland, een regio in het zuiden van Zweden waar IKEA werd opgericht.

Volledig scherm © IKEA x Marimekko

Kimono’s, kussens en een waterkan

Verder in het aanbod: een douchegordijn, handdoeken, kimono’s, glazen en drinkbussen. Maar evengoed een bijzettafeltje, een bankje, kussens en zelfs een sauna-emmer. De collectie is zo ontworpen dat je de stukken in verschillende contexten kan gebruiken: op het strand, in de wellness, maar even goed bij je thuis.

Rabarberblad als rode draad

Het gaat om een exclusieve, gelimiteerde samenwerking: het is de eerste keer dat Marimekko prints met een ander merk ontwerpt. Het hoogwaardige huis staat bekend om haar gebruik van speelse, bijna kinderlijke patronen en dat zien we duidelijk terug in deze collectie. Rode draad in de ontwerpen zijn de grote, decoratieve rabarberbladeren die vaak naast saunagebouwen in Finland groeien, afgebeeld op verschillende producten uit de collectie, waaronder de iconische FRAKTA-tas.

Volledig scherm © IKEA x Marimekko

Een gevoel van eindeloze zomers

Met veel verschillende kleuren, zij het in gedempte tinten en met groene accenten, zijn de items uit de samenwerking ideaal om je interieur het nodige lentegevoel in te blazen. Wie meer houdt van sober, verliest zijn hart vast aan de glazen items met een uniek design. “De collectie weerspiegelt het gevoel van eindeloze zomers en vat de eenvoudige en esthetische schoonheid van de Scandinavische natuur samen in meubels en accessoires voor thuis”, aldus Henrik Most, Creative Leader bij IKEA.

Volledig scherm © IKEA x Marimekko

De volledige collectie kan je hier zien. BASTUA is vanaf maart verkrijgbaar in de Belgische IKEA-winkels en op IKEA.be. Hoogwaardig design van een topmerk, met items die je helpen ontspannen op z'n Scandinavisch - en dat alles voor een betaalbaar prijskaartje? What’s not to like.

Ons advies: wandel niet, maar rén naar IKEA zodra de vogeltjes beginnen fluiten. Want zodra deze collectie in de rekken ligt, wordt het waarschijnlijk knokken om de items in je winkelkar te kunnen zwieren.

