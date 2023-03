Een lentewandeling onder de bloesems? Deze tool tipt waar ze in volle bloei staan

De lente is begonnen en de eerste bloesems zijn al gespot in ons land. Zoek jij nog naar de mooiste plekken om ze te bewonderen? We tippen er een paar. En lang leve het internet, want tegenwoordig bestaan voor sommige locaties in ons land ook ‘bloesemtrackers’.

De allereerste bloesems van het jaar zijn een feit. Volgens ons een officieel teken dat de lente begonnen is. Van Japanse kerselaars, krentenboompjes tot appelaars: de zachtroze, witte of fuchsia bloemen fleuren instant het landschap op. Dé plek bij uitstek om ze te spotten? Provincie Limburg.

Zo opende de Japanse tuin in Hasselt, het grootste bloesemparadijs van Europa, al voor een tweede jaar op rij zijn deuren vroeger. Terwijl de eerste bloesems normaal gezien in april verschijnen, is dat dankzij de huidige warmere temperaturen nu twee à drie weken eerder. Maar hoe kan je zeker zijn dat de kersenbomen in prachtige, volle bloei staan, voordat je speciaal afzakt naar Limburg?

Bloesems tracken?

Dat kan dankzij een handige online-tool genaamd de ‘bloesemmeter’. Hiermee volg je de ontwikkeling van knopjes tot bloemen vanop de eerste rij. Zo raadplegen in Amerika al veel New Yorkers zo’n bloesemtracker om te weten wanneer ze de Brooklyn Botanic Garden het best kunnen bezoeken, om de bloesems talrijk in bloei te kunnen spotten.

Bij ons kan je zo’n tracker tot nu toe, niet al te verwonderlijk, raadplegen in Sint-Truiden en Bilzen. Op de website zie je dagelijks een update over de groei van de bloesems. Hierdoor kan je beter een ideaal momentje uitkiezen om een prachtige wandeling te gaan maken.

Maar ook in Brussel zijn er plekjes waar je je in een bloesemparadijs kan wanen. Zoals het Josaphatpark of de Koninklijke serres van Laken, die laatste openen echter pas vanaf 14 april. Ook in provincie Antwerpen, meer bepaald het Arboretorium van Kalmthout, kan je tientallen Japanse kerselaars spotten. Al moet je het voor die plekken voorlopig nog zonder bloesemtracker doen.

Of drink een drankje in een ‘bloesembar’

Is een bloesemtocht in het Hageland of Haspengouw niet voor je weggelegd? Dan kan je bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan een bloesemmarkt, een lentepicknick oppeuzelen in een boomgaard of een tourtje maken op een Vespa. Of wat dacht je van een hapje en een drankje in een bloesembar? Denk aan een zomerbar, maar dan in de lente. Dat kan in Sint-Truiden, Aarschot of Hoestelt, de perfecte tussenstop tijdens je bloesemwandeling of fietsrit.

