Een lekker geurend kindje dankzij een kinderparfum: hoe (on)gezond is dat? Dermatoloog licht toe

Wie graag een lekker geurend kind in huis wil, heeft tegenwoordig keuze zat. Parfumeries verkopen steeds meer parfums voor baby’s en kinderen. Wel met speciale formules natuurlijk, die zachter zouden zijn voor een kinderhuidje. Is het echt een goed idee om die in huis te halen? Dermatoloog Thomas Maselis geeft een duidelijk antwoord.

Luxemerk Hermès is de laatste in het rijtje van merken die met een parfum voor de allerkleinsten op de proppen komen. ‘Cabriole’ heet het, een combinatie van zachte plantaardige geurtjes — sandelhout, kamperfoelie en Aziatisch olijfgewas osmanthus — die aan de ‘eerste wonderen van een kindertijd’ moeten doen denken.

Kinderen mogen het geurtje dragen vanaf drie jaar, nadat hun ouders er 92 euro voor neertellen. En veilig is het natuurlijk ook, belooft het merk. Het parfum bevat geen alcohol en is zeker geschikt voor de delicate huid van een kind. Hermès geeft nog een snelle handleiding mee: “Te sprayen in een royale wolk over de kleren, kussens en badhanddoeken van je kind.”

Wie z’n kroost nog jonger aan parfum wil laten beginnen, kan bij beroemd babymerk Mustela terecht voor een flesje van Musti, hun ‘geparfumeerd verzorgingswater’. Kan veilig gebruikt worden al vanaf de geboorte, schrijft het merk, voor een “subtiel vleugje frisheid en tederheid, dankzij de subtiele noten van citrus, roos en lila.”

Dermatoloog: “Kinderen ontwikkelen sneller een allergie dan volwassenen”

Kinderparfums winnen aan populariteit: kijk maar naar de pagina op de webshop van parfumerie ICI PARIS XL voor de kleintjes met daarop al 26 producten. Dermatoloog Thomas Maselis merkt de trend ook op. Maar die moet met de nodige waarschuwingen komen, zegt hij. “Je bewijst er je kind geen dienst mee.”

Quote Zelfs ‘veilige’ parfums die bij de meeste kinderen geen problemen geven, zijn nog altijd niet veilig voor àlle kinderen. Dermatoloog Thomas Maselis

Het grootste risico? Je kan je kind opzadelen met een allergie — voor het leven. “Niemand wordt geboren met een allergie, die ontwikkel je”, zegt Maselis. “Dat gebeurt wanneer je lichaam in contact komt met een triggerende vreemde stof en je afweersysteem besluit om daar antistoffen tegen aan te maken. Bij kinderen gebeurt dat sneller dan bij volwassenen. Omdat hun huid dunner is en hun bovenste huidlaag minder afschilfert, hebben ze langer contact met prikkelende stoffen. Natuurlijk gebeurt dat niet gegarandeerd bij elk parfum, maar zelfs ‘veilige’ parfums die bij de meeste kinderen geen problemen geven, zijn nog altijd niet veilig voor àlle kinderen.”

Volledig scherm Dr. Thomas Maselis.

Een aanleg voor allergieën kan trouwens in de familie zitten, zegt de dermatoloog. “Dus als er veel allergieën in de familie zitten, dan kan je veronderstellen dat jouw kind ook extra gevoelig is. En dat parfum dus een groter risico vormt.”

Maar badproducten bevatten toch ook parfum, denk je misschien. “Correct, maar er is een belangrijk verschil”, zegt Maselis. “Zeep, shampoo en andere badproducten zijn bedoeld om meteen af te wassen. Dat maakt dat de contactduur veel korter is, een belangrijke factor in de ontwikkeling van een allergie. De huid heeft veel langer contact met een echt parfum, dat net gemaakt is om zo lang mogelijk op de huid te blijven.”

Als je het dan toch wil doen, is er maar één relatief veilige manier

De producenten lijken nochtans hun best te doen om hun parfumformules zo zacht mogelijk te maken. Zo bevat Musti van Mustela voor 97 procent ingrediënten van natuurlijke oorsprong. “Maar het idee dat iets minder zou prikkelen omdat het uit de natuur komt, is helemaal fout”, zegt Maselis. “Denk maar aan hoeveel planten er bestaan waar de mens ziek van wordt. De producenten gebruiken natuurlijk wel ingrediënten waarvan bekend is dat er heel weinig allergieën uit voortkomen, maar toch...”

Quote Veel parfums bevatten alcohol, maar alcohol droogt de huid uit. Niet fijn voor kinderen, want hun huid is al droger. Dat kan dan tot eczeem leiden. Dermatoloog Thomas Maselis

Dat veel van die kinderparfums alcoholvrij zijn, is zo’n beetje het enige positieve dat Maselis kan aanstippen. “Veel parfums bevatten alcohol omdat dat verdampt en de geur dus goed verspreidt. Maar alcohol droogt de huid ook uit. Niet fijn voor kinderen, want hun huid is naast dunner ook droger, omdat zij tot aan hun puberteit de geslachtshormonen missen die voor de huidsmeer zorgen. Alles wat hun huid nog meer uitdroogt, is nefast. Een te droge huid kan bijvoorbeeld tot eczeem leiden.”

Het advies van de dermatoloog is dus simpel: het is opletten geblazen met parfum voor kinderen. “Liefst van al gebruik je het helemaal niet, tot aan de puberteit, dan wordt het veiliger. Je kind opzadelen met een levenslange allergie, dat lijkt het me toch niet waard. Wil je het wél nu en dan doen, breng dan liever alleen parfum bovenop de kleertjes of de haardos van je kind aan. Zodat er géén contact met de huid is. En koop parfum van een merk dat bekend staat om zijn huidvriendelijkheid, zoals Mustela. Check ook dat het product geen alcohol bevat.”

Gebruikte je bij je kind in het verleden al parfum en wil je nagaan of er nu sprake is van een allergie? Er zijn een paar duidelijke symptomen: “De huid wordt dan rood op de plaats waar je de parfum sprayde, er treedt jeuk op en er kunnen zich ook vochtblaasjes vormen. Dat is contacteczeem.” Een allergietest bij de dermatoloog kan dan exacter nagaan voor welke stoffen in parfum je kind allergisch is geworden.

