Een kind, hond of weinig geld? Zo koop je de beste sofa: “Perfect voor urenlang Netflixplezier”

Je zetel is het belangrijkste meubel in je living en dat maakt de aankoop ervan best moeilijk. Een bank in een lichte kleur? Liever niet, met huisdieren of kinderen. En wat koop je als jong koppel met een beperkt budget? Van modulaire zetel tot de ‘eilandbank’: dit is hoe je de beste zetel kiest voor jouw levensfase, met exemplaren van 399 tot 8.005 euro. “Dankzij een goedkopere stof kun je het budget drukken.”