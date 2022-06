Een kind dat vecht tegen kanker krijgt zijn medicatie niet altijd terugbetaald. “We legden 30.000 euro neer”

Zo’n kwart van de kinderen met kanker heeft geen recht op de terugbetaling van hun medicatie. Officieel werd het alleen maar goedgekeurd voor volwassenen, in de praktijk wordt het wel aan hen voorgeschreven. Ouders van patiëntjes moeten soms duizenden euro’s voor medicatie ophoesten, zo ook Delphine Heenen die 30.000 euro neertelde. De stichting KickCancer stelt dit probleem aan de kaak. “Ik ken een gezin dat 90.000 euro betaalde voor één geneesmiddel. Het is een drama.”

Elk jaar zijn er zo’n 320 kinderen jonger dan 15 jaar die getroffen worden door kanker. Delphine Heenen, oprichter van de stichting KickCancer, kan erover meepraten. Haar zoon kreeg kanker toen hij negen was. Zijn behandeling bestond uit een cocktail aan medicijnen, waarvan twee niet terugbetaald werden. “Het ziekenhuis tipte een liefdadigheidsorganisatie om ons financieel te helpen. We wisten toen nog niet hoe duur de behandeling zou zijn, maar mijn man en ik besloten geen beroep op het fonds te doen. We hadden beiden goede jobs. Uiteindelijk hebben we 30.000 euro zelf opgehoest.”

Heenen publiceerde vorig jaar samen met oncologen een wetenschappelijk artikel over de terugbetaling van medicatie. Wat blijkt? Jaarlijks krijgt een kwart van de patiëntjes in ons land te maken met het probleem van niet-terugbetaling. Dat zijn zo’n 99 gezinnen die te horen krijgen dat de medicijnen niet worden terugbetaald. Met de bijhorende financiële kopzorgen tot gevolg. “We willen dit probleem al langer aan de kaak stellen”, gaat Heenen verder. “Maar nu leek het voor KickCancer een beter moment, omdat we voelen dat er meer ruimte is binnen de politiek.”

Emotionele en financiële zorgen voor families

“Ons gezin had niet verwacht dat het om zo’n groot bedrag zou gaan, maar we hadden gelukkig wat spaargeld”, gaat Heenen verder. Maar niet iedereen heeft die luxe, stipt ze aan. “Ik ken een gezin dat 125.000 euro heeft moeten betalen voor de medicatie van hun kind. Ze dienden een terugbetalingsaanvraag in bij het bijzondere solidariteitsfonds. Uiteindelijk hebben ze 35.000 euro teruggekregen, ze hebben dus nog 90.000 euro zelf neergeteld voor één geneesmiddel.”

Volledig scherm Delphine Heenen van de Stichting KickCancer die als missie hebben alle kinderen met kanker te genezen. © rv

Daarnaast vraagt die aanvraag tijd, moeite en onrechtstreeks geld. Artsen, administratief personeel, maatschappelijk werkers, ... investeren 7.000 werkuren in het zoeken naar oplossingen voor dit probleem. Dat komt op een kostprijs van 400.000 euro – per jaar.

Quote Je strijdt met alle middelen tegen de vreselijke ziekte. En dan moet je nog opboksen tegen het feit dat de gebruikte medicijnen niet terugbe­taald worden. Delphine Heenen

“Als ouder ben je op zo’n moment ook te uitgeput om nog veel tijd in administratie te stoppen. Er was al veel stress en dus koos ons gezin voor de luxe oplossing: zelf betalen.” Maar sommige mensen, in het bijzonder als het om een hoger bedrag gaat, moeten wel doorheen die rompslomp. Heenen: “Als de behandeling van onze zoon ook 150.000 euro bedroeg, hadden we ook een aanvraag moeten indienen. En dan nog is het spannend afwachten of die wordt goedgekeurd en hoeveel je terugbetaald krijgt. Je strijdt met alle middelen tegen de vreselijke ziekte en moet dan ook nog eens opboksen tegen het feit dat de gebruikte medicijnen vaak niet terugbetaald worden. Het zou zo’n opluchting zijn als die standaard terugbetaald worden.”

Hoe komt het dat die terugbetaling zo moeilijk verloopt?

De meeste kinderen met kanker worden behandeld volgens standaard aanbevelingen, gebaseerd op resultaten van klinische studies. Met andere woorden: het gaat om geneesmiddelen waarvan de veiligheid en doeltreffendheid is aangetoond. Alleen werd die medicatie enkel goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen, terwijl ze in de praktijk al jarenlang in de pediatrie worden gebruikt.

Quote Het is voor farmaceuti­sche bedrijven niet rendabel om klinische studies te doen bij een klein aantal kinderen. Dus is er geen terugbeta­ling. KickCancer

Waarom is er dan geen vergunning voor kinderen? “Het is voor farmaceutische bedrijven niet rendabel om klinische studies te doen bij een klein aantal kinderen met een zeldzame ziekte. Het is te duur en te complex. Dus komen de medicijnen niet in aanmerking voor een terugbetaling”, legt KickCancer uit. “In België wordt een geneesmiddel alleen maar terugbetaald als zijn indicatie (ziekte, dosering en doelgroep) door het Europees Geneesmiddelenbureau is goedgekeurd. Veel geneesmiddelen die bij kinderen met kanker worden gebruikt, blijven dus off-label en niet-terugbetaald. Hoewel ze in de praktijk wel de status hebben van “standaardzorg” voor de jonge patiënten.”

Zijn de medicijnen wel veilig voor kinderen?

De geneesmiddelen zijn helemaal goedgekeurd en dus veilig. Heenen: “Experten weten welke behandeling voor een kind met een bepaalde soort kanker effectief is en daar horen deze specifieke geneesmiddelen bij. Academische studies tonen aan dat de medicijnen ook voor kinderen veilig en werkzaam zijn.”

Quote Het is belangrijk dat ouders weten dat hun kind op de beste geneesmid­de­len kan rekenen, zonder dat ze zich financiële zorgen moeten maken” Delphine Heenen

“Het is een drama dat net die welbekende geneesmiddelen niet automatisch worden terugbetaald. Je zou geen tijd mogen verliezen om de terugbetaling specifiek te moeten aanvragen, zowel voor de ouders en artsen niet. Het is belangrijk dat ouders weten dat hun kind op de beste geneesmiddelen kan rekenen, zonder dat ze zich financiële zorgen moeten maken”, sluit Heenen af.

Een grote schuld op privévlak

Ouders van een kind met kanker komen in een rollercoaster terecht waarin ze soms ook schulden moeten maken, stelt KickCancer. “Toen een levensbedreigende complicatie bij onze zoon werd vastgesteld, moesten wij in een mum van tijd beslissen of we een schuld zouden aangaan om een voorgeschreven geneesmiddel te kunnen betalen”, getuigt Eddy Vandezande aan KickCancer. “Op dat moment was dit het enige gekende medicijn om de complicatie te behandelen. Ik vond dit bijzonder onrechtvaardig.”

En hoewel de kostprijs voor een gezin erg hoog is, is dat voor een land als België veel minder het geval. KickCancer liet berekenen hoeveel extra het ons land zou kosten om de niet-erkende geneesmiddelen toch terug te betalen: 1,12 miljoen euro per jaar. “Dit is slechts een fractie als je bedenkt dat de kosten van de sociale zekerheid in België oplopen tot miljarden euro’s. We hopen voor de toekomst dus op een structurele oplossing”, zegt KickCancer nog.

