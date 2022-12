Een kerstdroom? Vanaf januari kan je een nacht in de oergezellige cottage uit ‘The Holiday’ boeken

Hartverwarmend nieuws tijdens dit kerstweekend: binnenkort kan je overnachten in de knusse Rosehill Cottage uit de populaire kerstfilm ‘The Holiday’. De eigenaars, die tot voor kort niets afwisten van de populariteit van het huisje, beslisten om het vanaf januari 2023 te verhuren op Airbnb. Al is er één belangrijk detail dat je wel moet weten.

Roept ‘The Holiday’ geen kerstherinneringen bij jou op? Dan helpen we je eerst een handje. In 2016 verscheen de film die qua gezelligheid in de rangen van ‘Home Alone’ thuishoort. In de prent ruilen de Britse Iris (gespeeld door Kate Winslet) en de Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz) twee weken van huis: de ene woont in een kleine cottage, de andere in een grote mansion. En totaal onverwacht worden beide dames tijdens die 14 dagen verliefd op een goede kennis van de vrouw met wie ze wisselden.

Een flinke som voor één nacht in de cottage

Na zes jaar is de kerstfilm nog steeds een hit, maar twee personen hoorden het lange tijd in Keulen donderen: Jon Bromley (58) en zijn vrouw Cressida (52). Zij kochten de cottage die in de film te zien is, gelegen in het Britse Surrey, in 2019 voor zo’n 625.000 pond. Omgerekend zo’n 709.936 euro. Nadat ze verschillende keren vreemden zagen opduiken met een fototoestel, beseften ze dat hun cottage wel iets bijzonders moest hebben. Al snel ontdekten ze waarom.

Volledig scherm © Screenshot Airbnb

En van die bekendheid maakt het koppel nu dus gretig gebruik. Vanaf januari 2023 verhuren ze het pand met drie slaapkamers op Airbnb voor volgende Kerstmis, nieuwjaar en de zomerperiode. Prijskaartje voor één nacht: 295 pond, of 335 euro. Een flinke som, maar je krijgt er wel het ware ‘The Holiday’-gevoel voor. Houten balken, een open haard, vloerverwarming, een schattig leeshoekje en een gezellige fauteuil zijn er allemaal te vinden. Weet wel dat er in de buurt weinig te beleven valt: er is alleen een traditionele Engelse pub om de hoek.

Volledig scherm © MAG Archive

En één klein (teleurstellend) detail: verwacht niet dat je in hetzelfde bed zal slapen als Kate Winslet of in dezelfde zetel zal wegzakken als Cameron Diaz. De film werd namelijk niet opgenomen in de cottage zelf: de filmmakers bezochten het pand, maar omdat het zo ver verwijderd was van de filmset, bouwden ze het huisje steen voor steen na in een studio.

Dat verklaart meteen ook de omgeving van de echte cottage. In de film wordt het huisje omgeven door natuur, in werkelijkheid bevindt het zich in een doodnormale straat.

Lees ook: