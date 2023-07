Een jurk met 70.000 pluimen en géén Kardashians welkom: dit moet je weten over de modeshow van Natan

(Hoog)zwanger op vakantie? De ‘babymoon’ boomt. 3 vrouwen vertellen waarom zij het doen: “Maar de hitte is de hel”

“Dertig jaar geleden deed niemand het. Nu staat sociale media er vol mee.” De ‘babymoon’ is populair: nog een laatste keer kindvrij – maar zwanger – genieten op een zonnige locatie. Overbodig of broodnodig? Drie vrouwen in blije verwachting verklappen eerlijk de voor- en nadelen. “Ik heb sinds week 20 last van kortademigheid. Op het vliegtuig begon ik te panikeren.”