Een hoger libido dankzij een nieuwe neusspray? Prof uit België: “Lust wordt gestuurd vanuit het brein”

“Ik was een sekssymbool, maar seks maakte me doodsbang.” Paris Hilton (42) dacht lange tijd dat ze aseksueel was. Hoe weet je of je zelf een laag libido hebt of aseksueel bent? En heeft een relatie dan kans op slagen? Een professor seksuologie verheldert. “Er is geen fysiek probleem. We weten bijvoorbeeld dat aseksuele mensen net zo vaak masturberen als mensen die seksueel zijn.”