Een hele zomer lang op hete kolen: BBQ 5 x anders, 5 x een topper

05 juni 2020

Haal die schort en grilltang maar uit de kast, want het barbecueseizoen is officieel geopend! Vleesfanaat, vegetariër, grote eter, fijnproever of iets ertussenin: je Keurslager maakt van al je barbecuefeestjes een topper!

#1 BELGISCHE BBQ

Laat het woord ‘barbecue’ vallen, en elke carnivoor krijgt het water in de mond. En met ribbetjes, brochettes, steaks en kippenboutjes van topkwaliteit kan zo’n grilfeest al helemaal niet meer stuk. Zeker in combinatie met een paar originele bijgerechten en lekkere sauzen. Stap je voor die typisch Belgische barbecue bij je Keurslager binnen, dan ben je zeker van het beste ambachtelijke vlees gekweekt door boeren van hier, een gevarieerd assortiment én het advies van een echte vakman.

LEKKER RECEPT: Varkenskotelet in bier-dragon marinade

#2 SIDE DISHES

Niet iedereen is een held(in) achter de grill of een kundige keukenprins(es). Geen paniek: ook zonder culinaire vingers maak je van die zomerse barbecue een smakelijk succes. Een fris slaatje is zó klaar, of je tovert met schepklare schotels in een oogwenk een buffet op tafel. Een gedroomde formule die indruk maakt op je gasten, zonder dat jij uren in de keuken moet staan.

#3 DEGUSTATIE BBQ

Vind jij het ook moeilijk kiezen tussen al dat lekkers in de slagerstoog? Probeer dan het degustatie-BBQ-pakket! Laat je Keurslager weten hoeveel fijnproevers je wilt verrassen, en hij (of zij) maakt met een selectie van kleinere stukjes vlees de perfecte schotel voor je klaar. Minibrochettes, een exotisch kippenspiesje of kalkoentournedos à l’orange: variatie troef. Extra bonussen: ook kinderen zijn er dol op, je blijft niet met restjes achter én bij een onverwachte plensbui bak je het vlees gewoon binnen op de steengrill.

#4 VEGGIE BBQ

Barbecues alleen voor vleeseters? Welnee! Ook zonder vlees op de rooster wordt jouw BBQ-party een feest. Met alleen een blad sla maak je natuurlijk niemand blij. Gelukkig doen veel groenten het ook op de grill uitstekend, zoals paprika’s of champignons. Lekker met een vega-burger, vega-worstje of papillot mozzarella-tomaat erbij. Nog een pasta- of aardappelsalade on the side en...klaar! Van sappige vleesvervangers over slaatjes tot kraakverse groentjes: haal ze in huis voor een kleurrijke BBQ in veggie-stijl.

#5 SHOWSTOPPER BBQ

Een indrukwekkende côte à l’os of een sappig varkenskroontje? Heerlijk, zo’n stevig stuk vlees van bij ons op de rooster. Goed rubben met kruiden voor die typische barbecuesmaak, en de low & slow cooking kan beginnen. Vraag zeker tips aan je slager: als vakman kent hij ook alle kneepjes van de grill! Onberispelijk kwaliteitsvlees verdient natuurlijk het gezelschap van heerlijk passende bijgerechten. Serveer het met een lekker slaatje, gegrilde groenten afgewerkt met een crumble, of een paar kant-en-klare side dishes.

LEKKER RECEPT: Varkenskroontje op de barbecue met romanesco

