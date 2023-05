Een hele dag in bed luieren is een populair fenomeen op sociale media. Maar onze slaapexperte waarschuwt

Spendeer jij op een vrije dag weleens uren in bed, maar voel je je er dan schuldig over? Geen zorgen, zo lang mogelijk luieren tussen de lakens is nu een populair fenomeen op sociale media. Zo’n ‘bed rot day’ zou de beste manier zijn om te ontstressen. Is dat echt zo? Een slaapexpert waarschuwt voor één nefast gevolg.

Goed nieuws voor al wie nog een excuus zocht om een hele dag in bed te liggen. Op de video-app TikTok doet een nieuwe wellnesstrend de ronde en dat is schaamteloos liggen rotten in de zachtste en meest comfortabele plek op aarde. Menig mens pocht op TikTok over zo’n ‘bed rot day’ en die filmpjes vergaarden samen al bijna 290 miljoen views.

@g0bra77y Talented and very ambitious ♬ original sound - hard ahh audios fr🤞 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je slecht voelen nadat je een dag gewikkeld in dons hebt doorgebracht, zou dus niet meer hoeven. Talloze mensen delen online hoe ze heerlijk ontspannen in bed, met een boek, een serie, een hele filmmarathon, wat snacks.

Na een drukke werkweek of een zwaar nachtje uit lijkt zo’n chilldag exact wat je nodig hebt. Maar of het effectief de beste remedie tegen oververmoeidheid en stress is? Daar heeft slaapexperte Francis Lanen van Slaapoefentherapie zo haar bedenkingen bij.

Hét gevaar van zo’n hele dag in bed (maar dat merk je pas later)

“Als je je overprikkeld of overbelast voelt, dan snap ik dat je de neiging hebt om zo’n soort minivakantie thuis te organiseren”, zegt de slaapexperte. “Dat je in plaats van een dag op het strand, een dag tussen de lakens wil spenderen, kan geen kwaad. Want of je nu op het strand ligt te chillen met wat muziek, een film of een koffietje of je doet dat in bed, dat komt op hetzelfde neer.”

“Anderzijds zijn wetenschappers het erover eens dat je je bed niet mag koppelen aan wakker zijn en allerlei andere activiteiten, zoals studeren, een boek lezen, tv kijken, op je gsm zitten of op je laptop bezig zijn”, vertelt Lanen. “Wat je dus wél doet bij dit fenomeen.”

Volledig scherm © Oliver Rossi/Getty Images

“Je bed blijft idealiter enkel gekoppeld aan slaap. Daarin schuilt het verschil tussen de dag in je bed of op het strand spenderen. Als je zo’n ‘bed rot day’ geregeld inlast, ga je die connectie tussen bed en slaap verbreken. Met mogelijk slaapproblemen of slapeloosheid tot gevolg”, zegt de experte.

Regelmaat is hier dus erg belangrijk, benadrukt Lanen. “Zoals je heel af en toe eens op citytrip gaat om te ontspannen, kan een dag in bed luieren ook een manier van ontspanning zijn. Maar doe dit niet elk weekend, zelfs niet een keer in de maand.”

“Een belangrijk signaal”, aldus slaapexpert

Volgens vele gebruikers op het platform TikTok zouden bed rotting days zowel mentaal als fysiek je batterijen opladen. Ze worden ook een remedie voor de ‘zondagsangst’ genoemd, de stress die je kan voelen omdat je na het weekend weer moet werken. Kortom, een namiddag naar het plafond staren omhuld in zacht comfort lijkt dan een ideaal zelfzorgmoment.

@rosiejjjones lonely but it’s comforting ♬ l0nelybxtch - l0nelybxtch Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is wel een belangrijk signaal”, zegt de slaapexperte. “Als je de behoefte hebt om een hele dag te rotten in je bed, kamp je misschien met oververmoeidheid en overbelasting. Door zo’n dag in bed in te lassen, probeer je om ineens een soort overdosis aan rust in te lassen. Maar dat verandert niets aan je levensstijl: de oorzaak waardoor je je zo uitgeput voelde.”

“Je kan dat dus niet blijven doen. Zo’n dag in bed is een pleister op je wonde, maar neemt je verplichtingen, stress en problemen van de volgende dag niet weg. Dat het balans in je leven zo verstoord is, daar zit het echte probleem. En dat los je zo niet op.”

Volledig scherm Slaapexperte Francis Lanen. © rv

Hoe dan wel? “Door elke dag bijvoorbeeld te gaan wandelen tijdens je lunchpauze. Zo heb je elke dag even wat vitamine D, een kleine dosis beweging en frisse lucht gehad en kon je je ontspannen in de natuur. Mensen nemen vaak niet lang genoeg pauze: ze drinken een koffie achter hun laptop of eten een boterham tussen enkele vergaderingen in.”

“Logisch dat je dan op een bepaald moment naar zo’n dag in bed snakt. Mijn tip: geef jezelf liever elke dag een kleine gezonde dosis. En voel je toch echt de nood om even wat op te laden in bed, dan werkt een powernap van 10 tot 20 minuutjes heel verkwikkend. Je hoeft zelfs niet echt in slaap te vallen, maar als dat gebeurt, is dat zeker oké. Zet wel een timer.”

Zo’n powernap verlaagt je bloeddruk en is gezond voor je hart- en bloedvaten en je brein. “Hierna zal je je wél verfrist voelen en het gevoel krijgen dat je er weer even beter tegenaan kan.”

Lees ook: