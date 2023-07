Eén glas alcohol telt als twee. En 9 andere tips van stewardess om te slapen op het vliegtuig

Op het vliegtuig stappen richting een exotisch paradijs is opwindend, tot je moe en uitgeput duizenden meters hoog in de lucht hangt. Gelukkig zijn er enkele simpele trucjes waardoor je al vliegend in dromenland belandt, zelfs als je dat normaal nooit echt lukt. Een stewardess geeft er tien.

Slapen op het vliegtuig, het is voor velen horror. Je zit op het middelste stoeltje, er huilt een kind twee rijen achter je of je nek is stijf. Makkelijk is het niet, merkt ook Caroline Continelli op. Ze werkt als Internal Communications and Engagement Manager en stewardess bij TUI. “Mensen die een vroege vlucht moeten nemen, hopen vaak de verloren slaap in te halen op het vliegtuig. Het is zeker een onderwerp dat leeft.”

Als stewardess heeft Caroline zichzelf de afgelopen jaren aangeleerd om overal te kunnen slapen. “Als crew ben je ook naast de vlucht vaak onderweg en zo leer je wel het een en ander als het op slapen aankomt”, zegt ze. Dit zijn haar beste tips om beter te slapen op het vliegtuig.

Volledig scherm © Caroline Continelli

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het allerbelangrijkste is dat je het niet koud krijgt aan boord”, legt Caroline uit. “Het is vaak koeler aan boord, dus voorzie je daar ook op. Draag bijvoorbeeld een comfortabele trui, een sjaal of warme sokken.” Dat laatste bevestigt de wetenschap ook. Uit onderzoek blijkt dat het warm houden van je voeten je slaapkwaliteit kan verbeteren.

“Verder draag je beter niet te strakke kleding. Vermijd ook hoge hakken of te strakke schoenen. Wil je je schoenen uitdoen? Doe dan zeker sokken aan, want blote voeten aan boord is niet de beste optie qua hygiëne en veiligheid. Heb je het alsnog te koud? Dan kun je altijd een steward of stewardess om een deken vragen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Iets dat standaard in mijn reiskoffertje zit? Een oogmasker. Op lange vluchten moeten ook wij verplichte rust nemen. Dan zet ik altijd een oogmasker op. Tijdens nachtvluchten doven we de lichten in de cabine, maar er zal altijd wel ergens licht te bespeuren zijn, bijvoorbeeld van smartphones of tablets.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ik ben persoonlijk geen fan van nekkussens, maar veel van mijn collega’s zijn dat wel”, zegt de stewardess. “Wil je er zelf eentje kopen? Kies dan voor een exemplaar dat niet te hard opgeblazen is en niet te benauwd is rond je nek. Zorg dat je steeds voldoende ademruimte hebt en niet volledig ingepakt bent, want ook dat kan slaap tegenwerken.”

Volledig scherm © Getty Images

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Op een vliegtuig is er altijd geluid. Of het nu komt van beweging rondom je of van het vliegtuig zelf. Daarom neem ik altijd een hoofdtelefoon of oortjes mee met noise cancelling. Ik zet meestal op een laag volume rustige loungemuziek op, zodat ik zalig kan wegdromen. Heb je geen hoofdtelefoon of oortjes? Dan kun je altijd opteren voor gewone oordopjes.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Op welke stoel je het beste kunt slapen, is afhankelijk van de persoon en situatie. Reis je alleen? Dan zou ik de middelste stoel afraden, want je kunt moeilijk op de schouder van een vreemde indommelen. Aan het raam heb je meer privacy en kun je in je cocon rustig in slaap vallen.”

“Aan het gangpad kun je dan weer makkelijker rechtstaan wanneer je even naar de wc wil of iets wil halen om te drinken. Is voldoende beenruimte echt een must voor je? Dan raad ik aan om een plaats te bemachtigen op de eerste rij of aan de nooduitgang.”

Volledig scherm © Getty Images

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Wanneer je een comfortabele slaappositie zoekt, zak je makkelijk naar beneden of leun je meer achterover, maar dat doe je beter niet”, vertelt Caroline. “Je kunt dan namelijk met een zere onderrug wakker worden. Ik raad daarom aan om voldoende van positie te veranderen, dat is ook beter voor de circulatie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Lees je thuis voor het slapengaan een boek? Of kijk je naar een film of serie? Doe dat dan ook op het vliegtuig om slaperigheid uit te lokken. Zet in het tweede geval wel de helderheid van je tablet of smartphone laag, want blauw licht werkt slaperigheid weer tegen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Het is uiteraard uit den boze om cafeïne of alcohol te drinken voor je gaat slapen. Je hebt misschien het gevoel dat je door een slaapmutsje beter indommelt, maar eigenlijk slaap je lichter. Bovendien heeft alcohol een grotere invloed op mensen aan boord door het luchtdrukverschil. Eén glaasje wijn telt als twee glazen.”

Volledig scherm © Getty Images

“Daarnaast is het naar mijn mening beter om met een gevulde in plaats van lege maag te gaan slapen”, gaat de stewardess verder. “Mensen worden vaak moe nadat ze gegeten hebben. Eet wel niet te veel, want een opgeblazen gevoel is niet optimaal om slaap te vatten. Let ook op met wat je eet. Van suikers word je bijvoorbeeld terug actief. Kies eerder voor gezonde voeding als vezels of groenten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Met slaapmedicatie zou ik zeer voorzichtig zijn op vluchten. Voor mij als stewardess is dat een absolute no-go. Zoals ik al eerder uitlegde, ervaar je alles anders aan boord, ook je medicatie dus. Moet of wil je toch iets van medicatie nemen? Overleg dit dan steeds in consultatie met je arts.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Voor het vliegtuig opstijgt, leggen we altijd de verplichte veiligheidsinstructies uit. Daarin benadrukken we steeds dat je beter je gordel aanhoudt tijdens de volledige vlucht. Niet enkel voor je veiligheid, maar ook als je niet wakker gemaakt wil worden.”

“Stel dat er turbulentie is, maar wij kunnen niet zien of je gordel vast is, dan moeten we je wakker maken. Wil je liever niet gestoord worden? Dan raad ik aan je gordel aan te laten én ervoor te zorgen dat deze duidelijk zichtbaar is voor het cabinepersoneel.”

Werken alle bovenstaande tips niet? “Dan kun je altijd aan de stewardess vragen om een slaapliedje te zingen. Wie weet doet ze het wel”, tipt Caroline tot slot al lachend.

Lees ook: