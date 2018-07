Een gebroken scherm is reden genoeg om iemand te dumpen: singles beoordelen elkaars smartphones Margo Verhasselt

25 juli 2018

17u03

Bron: The Independent 2 Nina In het digitale tijdperk is het gemakkelijker om nieuwe mensen te leren kennen. Met een swipe naar rechts kom je te weten of iemand interesse in je heeft of niet. Al kan een smartphone ook een negatief effect op je liefdesleven hebben, dat toont een nieuwe poll aan.

Een slechte adem, met je mond open eten en een vieze lijfgeur mogen dan wel bekendstaan als grote afknappers. Een op de vijf mensen zou een nieuwe liefde minder aantrekkelijk vinden wanneer hun gsm met een ander besturingssysteem werkt dan hun favoriet.

Een op de tien gaat zelfs nog een stapje verder en gaf toe een potentiële partner te beoordelen wanneer hun scherm gebroken is. Dat zou onverzorgd, goedkoop en rommelig overkomen.

De poll bevroeg 2.000 Britten waarvan drie op de tien aangaf een romantische relatie stop te zetten wanneer hun verovering een oude gsm gebruikte die geen WhatsApp of andere apps heeft.

"Ons onderzoek toont aan dat er heel wat dingen zijn waar mensen rekening mee houden wanneer ze met iemand daten," legt Liam Howley, een woordvoerder voor musicMagpie, de organisatie die de poll op poten zette, uit aan The Independent. "Het heeft al lang niet meer alleen met gemeenschappelijke interesses en fysieke aantrekkingskracht te maken. Het draait om hoe we met de wereld rondom ons omgaan. Communicatie is belangrijk in een relatie. Dus het is niet ongewoon dat koppels op dezelfde golflengte willen zitten."

Afhankelijk

54 procent van de ondervraagden gaf aan dat ze een relatie zouden stopzetten met iemand die afhankelijk is van zijn smartphone. Verrassend genoeg gaf de helft toch aan dat het oké is om af en toe je gsm te bekijken wanneer je een afspraakje hebt. 7 procent zou een potentiële partner afwijzen mocht die voor de date hun sociale mediaprofiel bekeken hebben. Al gaf drie op de tien wel toe de persoon die ze gaan ontmoeten zelf eerst op te zoeken.

Meer dan een kwart van de ondervraagden is ervan overtuigd dat daten nu moeilijker is dan vijf jaar geleden. Zo geven mensen aan dat er te veel opties zijn door sociale media, daardoor zou het ook moeilijker zijn om iemand in het echte leven aan te spreken.

"Smartphones en sociale media hebben ervoor gezorgd dat we gemakkelijker met elkaar in contact blijven. Maar dat wil niet zeggen dat alles gemakkelijker wordt, zeker wanneer het op liefde aankomt," stelt Howley.