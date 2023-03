Een douche die 90 procent water bespaart, een bad dat eeuwig warm blijft: dit is de badkamer van de toekomst

BINNENKIJ­KER. Het huis van Valerie (29) is amper 2,45 meter breed, maar dat merk je niet: “Iedereen knapte af op de nadelen. Ik vond het een uitdaging”

Elke week kijkt onze woonexpert Björn Cocquyt binnen in een bijzonder huis. De rijwoning van Valerie en Bram is met 2,45 meter wellicht het smalste huis van Kortrijk. Maar door de open indeling met split levels let je niet eens op die beperkte breedte, laat staan dat ze storend is. “Ik vermeed door meerdere verdiepen dat je het interieur in één oogopslag ziet en zo voelt het groter aan.”