Een dialect bepaalt of je wel of niet wordt aangenomen voor een job. “Dit Vlaamse accent is prestigieus”

Blauwe jurk, een feest zonder telefoons of het stiekem doen: dit zijn de 10 grote trouw­trends voor 2023

Trouwen doen we niet meer zoals ‘vroeger’. Steeds vaker kiezen koppels voor een persoonlijkere, gewaagdere of intiemere manier om ‘ja’ te zeggen. Ontwerpster Karolien Verstraeten organiseert de trouwbeurs I Do I Do en merkt tien opvallende nieuwe trends op. “Trouwen in een klein buurtschooltje of een oude schuur: waarom niet?”

29 oktober