Een cool en knus kot zonder het grote kostenplaatje? 3 experts geven tips. “Dit item is een absolute must”

Binnen een maand start het academiejaar voor de Vlaamse studenten en bruisen de kotgebouwen opnieuw van leven. Hoog tijd dus om jouw kot in te richten en vooral: er een gezellige plek van te maken. Twee interieurexperten en een trend- en colorwatcher leggen uit hoe je eraan begint en vooral hoe je er ook (betaalbaar) in slaagt. “De basisindeling van een kot is niet altijd juist. Denk dus gerust eens out of the box.”

Binnenkort gaan veel studenten (voor het eerst of opnieuw) op kot. Dat dat nieuwe hoofdstuk spannend is, is nog zachtjes uitgedrukt. Maar één leuke taak staat de meeste nieuwe studenten alvast te wachten: het inrichten van hun ‘home away from home’. Al is dat moeilijker dan het lijkt, voor leken die hoogstens eens een likje verf tegen een muur aansmeten. Of hun kinderkamer ooit een ‘puberupgrade’ gaven. Laten we dus beginnen bij het begin.

Machtig moodboard

“Sta je aan het begin van jouw inrichting, dan rest jou één taak: het maken van een moodboard. Daarop schets je het beeld van jouw ideale kot. Neem bij elke beslissing dat moodboard ook bij de hand. Past dit component bij het geheel? Let’s go. Op die manier vermijd je aan het einde van de rit een kakofonie aan allerlei kleuren, texturen en meubels”, legt Augustin Bown, creative director en mede oprichter van AFC-Collection, uit.

“Meestal staan in je kot al de nodige meubels”, vult interieurstyliste Anne-Catherine Gerets van CloClo, aan. “Maar denk toch eens out of the box. Moeten die meubels zo blijven staan? Je moet je namelijk niet vasthouden aan die basisindeling, als je weet dat je er iets tof mee zou kunnen doen. Stel dat je een meubelstuk dat er al staat lelijk vindt, probeer dat dan ergens te stockeren. Anders ga je je dagelijks ergeren.”

Help, mijn kot is zo klein!

Wie een kot huurt, komt in de meeste gevallen terecht in een kleine ruimte. Het is dan vooral belangrijk om een open gevoel te creëren. Niets zo vervelend als na enkele uren al tegen de muren oplopen, toch? “Werk daarom zoveel mogelijk met geïntegreerde elementen, zoals een comfortabele slaapzetel of een bureau die eveneens een eettafel vormt”, legt Bown uit. “Een grote spiegel is ook een absolute must, die verdubbelt de ruimte. Ook een gordijn doet wonderen. Hang die, ongeacht de grootte van je raam, over de hele wand van boven tot onder. Zo lijkt je kot meteen hoger en ruimer en creëer je in no time warmte en gezelligheid.”

Stel dat je kot toch vrij ruim is maar tegelijk ook één grote balzaal lijkt, dan kan je volgens Bown die koude ruimte heel makkelijk gezellig inrichten. “Wat dan tof is, zijn room dividers zoals een paravan, kast of gordijn. Die plaats je dan midden in de ruimte, zodat je de oppervlakte ‘breekt’.”

Witte muren? Weg ermee!

Ook de tinten die je gebruikt op kot, zorgen voor een make or break van je interieur. “Stel dat je je kot mag verven, ga dan nooit voor een wit canvas”, stelt trendwatcher en kleurenexpert Hilde Francq van Francq Colors. “Wit zorgt al lang niet meer voor rust. Speel net met kleuren die een positieve invloed hebben op je gemoed, zoals aardse tinten, terracotta, groen of blauw.”

Quote Kies ook nooit voor een accentmuur. Dat is echt passé. Hilde Francq, trend- en colorwatcher

“Kies nooit voor een accentmuur (één muur in een andere kleur dan de rest, red.). Dat is echt passé”, lacht Francq. “Trek je kleur eens door op het plafond. Of werk met een verticale of horizontale streep, dat verbreedt of verhoogt de ruimte.” Wil je graag een trendy kleur in je kot, dan raadt Francq aan om te kiezen voor de ‘nieuwe comfortabele neutrale’ tinten. “Dat zijn kleuren met een andere ondertoon. Dus niet klassiek beige, maar beige met een roze of groene ondertoon.”

Less deco is more

Mag je je kot niet schilderen, dan raadt Francq aan om te werken met kleurrijke accessoires. “Koop dan bijvoorbeeld beddengoed, een tapijt of sierkussens in aardse tinten of met een streepjesmotief. Ga vooral altijd voor lichte kleuren en kleine prints. Zo breng je rust in je kot. En ga ook niet enkel op zoek naar decoratie in eenzelfde tint, maar werk binnen één kleurenpalet.”

Naast het verbod op schilderen geldt in koten ook vaak dat je niet mag boren. Gelukkig zijn er alternatieven om je muren toch van een vleugje deco te voorzien. “Je vindt bijvoorbeeld muurstrips, maar die zijn vaak te zwak voor kaders”, legt Gerets uit. “Werk dus met toffe posters.” Ook raadt ze aan staande decoratie te kopen. “Stel, jouw kamer heeft een mooie schouw, plaats daar dan wat decoratie op. Of werk op je bureau, die vaak ook als eettafel dient, met toffe bureaubakjes.”

Al maakt ze één belangrijke kanttekening. “De gouden regel wat betreft decoratie in een kot: less is more. Ga je vensterbank, salontafel of wandkast niet volproppen met accessoires. Zet geen drie kleine plantjes op een schouw, maar één middelgroot exemplaar in een leuke pot met geribbeld glas of een mooie vaas met bloemen. Neig dus eerder naar (een beperkt aantal) statementstukken. Ga ook voor één groot tapijt, in plaats van verschillende matjes. Zo vermijd je een rommelig gevoel. Want als er onrust is in je kot, dan ga je het ongezellig vinden.”

Veel studenten zwichten tegenwoordig voor planten. “Een heel mooi decoratiestuk”, zegt Gerets. Al moet je wel een beetje oppassen. “Planten ademen ’s nachts. Een kot is vaak één grote ruimte, dus als dat volpropt met veel planten, dan kan het zijn dat je ’s nachts het gevoel krijgt dat er minder zuurstof in jouw kamer hangt.”

Wat kost dat?

Een kot inrichten met slechts enkele meubels of decoratiestukken betekent ook: geld uitgeven. Als ouder wil je ten slotte dat je kind in een gezellige plek terecht komt. “Om alles betaalbaar te houden, raad ik aan om eerst eens te kijken wat de familie te bieden heeft. Misschien heeft jouw grootmoeder wel een leuk vintage stuk op zolder staan?”, zegt Bown. “Ga ook eens creatief om met materialen die je thuis hebt liggen. Misschien vind je nog wel een paar tegels, die je kan omtoveren tot een leuke salontafel? Struin ook eens vintagewinkels of brocantemarkten af. Je vindt er pareltjes.”

Toch raadt Bown ook aan om in één (duurder) statementstuk te investeren. “Dat trekt het niveau van jouw kot meteen naar een stijlvol en hoger niveau. Pas dan zou ik binnenspringen bij massaproducerende winkels. Als je daar je hele inboedel aankoopt en je laat verleiden door verschillende hebbedingen, dan ben je daar misschien zelfs meer geld kwijt.”

