Een cognac handtas matcht met elke outfit: met deze drie regels kies je jouw perfecte exemplaar

Doe de kwaliteitscheck

Als tijdloze topper tovert een cognackleurige handtas extra stijl op elke gelegenheid. Wie slim kiest zwiert deze must-have jarenlang met plezier om de arm. Als je voor kwaliteit gaat tenminste. Hoe je een degelijke handtas herkent? Let op de stiksels. Die zijn bij een kwalitatieve handtas altijd precies even groot, zowel binnenin als aan de buitenkant. Werp ook een extra kritische blik op de hoeken van je tas. Lopen de stiksels ook daar netjes door? Dan heb jij een knap staaltje vakmanschap in handen. Inspecteer tot slot de extraatjes. Lijken de slotjes, gespen, hengsels… van povere kwaliteit? Dan is de kans groot dat voor je tas hetzelfde geldt. Een trotse ontwerper heeft oog voor elk detail, groot of klein.

De ultieme kleurencombinaties

Cognac matcht met quasi elke kleur. Toch komt de fashion kameleon bij sommige tinten extra goed tot haar recht. Ons favoriete kleurenduo? Cognac en paars! Scoren verzekerd, of je nu voor hip lila of een klassieke diepe pruimtint gaat. Probeer het eens! Ook de match met oranje of geel is een regelrecht schot in de roos. Instant pit verzekerd. Speel je liever op veilig? Dan val je vast voor de combinatie met grijs, zwart, pastelroze of wit. En vergeet ook kakigroen niet, onze favoriete keuze voor een vleugje stoerheid.

Volledig scherm Cognac combineert met elke kleur, maar is extra mooi met kaki. © Getty Images

Ga voor evergreens

Haal je je nieuwe aanwinst net zo goed voor een fancy party als voor een dag naar kantoor uit de kast? Dan is less is more jouw nieuwe motto. Zweer bij een eenvoudige vormgeving, pas voor prints en overbodig opsmukwerk en kies voor een gladde (vegan) lederstructuur. Makkelijk in onderhoud – vlekken veeg je zo weg met een vochtig doekje – en goed voor jarenlang plezier. Als er één tas bestaat waarvoor je gerust wat dieper in je portefeuille mag graven, dan is het wel een cognac exemplaar. Al houden we bij Ninashop.be ook van koopjes.

Op zoek naar shopinspiratie? Dit zijn onze 8 favorieten, op maat van ieders budget.

Volledig scherm Clio Goldbrenner - Gusti Leder - Lia Biassoni - Stella McCartney - Anna Morellini - Kaai - Anna Morellini - Burkely © Ninashop.be

2. Gusti Leder (nu 87,85 euro i.p.v. 119,95 euro)

3. Nozza, Lia Biassoni (nu 95,70 euro i.p.v. 319 euro*)

5. Lola, Anna Morellini (nu 56,70 euro i.p.v. 189 euro*)

7. Claire, Anna Morellini (nu 64,90 euro i.p.v. 279 euro*)

8. Burkely (79,96 euro i.p.v. 99,95 euro)

Toch liever een andere kleur? Hier vind je ons volledige gamma handtassen

(*) Deze aanbiedingen zijn enkel deze week geldig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Ninashop.be: