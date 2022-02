Eén broek die alle Belgische vrouwen moet passen: 5 redactrices testen 'one size fits all'-jeans van LolaLiza

Het Belgische modemerk LolaLiza verkoopt sinds kort de ‘Shape of You’-jeans: een broek die in maar drie maten komt, maar dankzij innovatieve technieken toch elke vrouw zou moeten passen én flatteren. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, dus gooiden vijf redactrices hun lijf in de strijd voor een kritische test. “ No way dat dit gaat lukken.”

De zoektocht naar de perfecte denim is geen sinecure als je een vrouw bent. Te groot aan de taille, te strak rond de dijen, te nauw aan de billen: er scheelt altijd iets. Elk vrouwenlichaam komt met unieke rondingen, waardoor er meer nood is aan maatwerk of verschillende snitten. Maar dat is voor veel producten dan weer te complex.

‘Three sizes fit all’

Belgisch modemerk LolaLiza hoopt dat probleem op te lossen met hun nieuwe ‘Shape of You’-jeans. De broek wordt gemaakt van erg flexibele spijkerstof met een elasticiteitsgraad van negentig tot honderd procent. Zo hoeft LolaLiza maar drie maten te voorzien om alle vrouwen met de ‘traditionele’ maten 34 tot en met 48 te kunnen kleden. Lijkt handig, al vallen er met maatje 48 als bovengrens nog altijd heel wat vrouwen buiten de boot.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Persbeeld van LolaLiza. © LolaLiza

En zo’n ‘one size fits all’-jeans – of in dit geval een ‘three sizes fit all’ – doet om nog andere redenen de wenkbrauwen fronsen. Kan dat wel, één broek die alle extreem gevarieerde vrouwenlichamen kan sieren? En flatteert dat wel, een denim die stretchy genoeg is om vier maten aan billen en booty's te moeten kunnen omvatten? Om dat uit te zoeken, trokken vijf van onze redactrices de ‘Shape of You’-jeans aan.

(Lees verder onder de poll.)

Poll Vind jij het als vrouw moeilijk om een jeans te vinden die je echt goed past? Ja.

Nee. Vind jij het als vrouw moeilijk om een jeans te vinden die je echt goed past? Ja. (88%)

Nee. (12%)

Redactrice Sophie past maatje 1:

“Ik ben van de generatie ‘loungewear’. Het eerste wat ik doe zodra ik thuiskom, is mij uit die jeans worstelen en in een comfortabele jogging hijsen. Deze jeans roept exact hetzelfde gevoel op. Ze ziet er redelijk klein uit, maar dankzij het stretcheffect past ze probleemloos rond mijn heupen en billen, die ondanks mijn maatje 34 redelijk uitgesproken zijn. Geen strak keurslijf waarin je amper kan ademen, maar een stretchy, comfortabele broek die zich volledig naar je vormen plooit. In mijn geval is de pasvorm wel niet 100 procent, want in de taille heb ik enkele centimeters speelruimte. Gelukkig ziet geen kat dat met een los bovenstuk erover. Ik heb mijn nieuwe loungewear-uniform gevonden, en niemand die het ooit zal weten.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Redactrice Sophie. © nina.be

Redactrice Liesbeth past maatje 1:

“Winkel in, winkel uit. Een tiental modellen passen en elke keer het gevoel krijgen dat je tandpasta opnieuw in de tube probeert te knijpen. Ja, denim shoppen vind ik een zware struggle. En als ik de nieuwe ‘Shape of You’-jeans zie, vraag ik me huiverig af hoe ik mijn kont in die broek gewurmd krijg. Maar dankzij de elastische stof lukt het. De taille komt tot over mijn navel, zoals ik het graag heb, en de jeans lijkt zelfs mijn ‘booty’ te flatteren. Hurken, stretchen, in kleermakerszit gaan zitten: alles lukt. Maar is het een one size fits all? Nope. De broek is te lang: ik moet een omslag maken van tien centimeter. En het moet gezegd worden: de skinny pasvorm hebben we sinds corona toch gebonjourd. Jammer dat LolaLiza niet voor een meer relaxte pasvorm gekozen heeft.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Redactrice Liesbeth. © nina.be

Redactrice Margo past maatje 2:

“Ik moet toegeven dat ik ook eerst sceptisch was. Mijn maat durft, afhankelijk van winkel tot winkel, wel tot drie cijfers te verschillen. Dus waarom zou ik dan plots passen in een ‘one size fits all’? Maar ik ben aangenaam verrast. De broek zit heel comfortabel en omarmt mijn rondingen perfect. Ik kon hem dragen tijdens een dagje thuiswerken, dat kan ik niet met om het even welke jeans. Alleen spant de hoge taille vanboven nét iets te hard naar mijn goesting. En helaas is de broek voor mij iets te kort en ben ik geen fan van de skinny jeans. Mochten ze hem hebben in andere modellen, zoals een mom jeans of straight leg, kocht ik hem wél.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Redactrice Margo. © nina.be

Redactrice Valérie past maatje 3:

“‘No way dat dit gaat lukken’ was de eerste gedachte die door mijn hoofd schoot toen ik de nieuwe jeans van LolaLiza zag. Je moet weten dat ik met mijn 1m83 en curvy figuur (om het zachtjes uit te drukken) zowel in de lengte als de breedte behoorlijk buiten de norm val. Moest die broek me als bij wonder in de breedte passen, dan kwam ik sowieso in de lengte enkele centimeters te kort. Sceptisch? Me? Maar het eerste wat ik dacht toen ik de broek zonder enige moeite over m’n heupen schoof: welke hekserij is dit?! Hoewel ik met de bovengrens van maat 3 flirt, zit dit exemplaar verrassend comfortabel. Meer zelfs: ik heb het gevoel dat er nog wat rek op zit. En zelfs in de lengte is de broek meer dan lang genoeg is. Getest en, buiten alle verwachtingen in, goedgekeurd.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Redactrice Valérie. © nina.be

Redactrice Stéphanie past maatje 1:

“Ken je de ‘jeggings’ nog? Ik kreeg meteen flashbacks naar die ‘jeans leggings’ die in de late jaren 2000 even hip waren. Geen fan was ik. Of wil je echt een stretchy, dunne laag denim om je lijf die elk bobbeltje laat zien? Gelukkig voelt de ‘Shape of You’ – ondanks bijna even stretchy – degelijker aan. Voelt hij als een broek die 49,99 euro waard is? Dat niet. Ik pas er wel vlotjes in, ook al zou mijn maatje 40 de maximale capaciteit van maat 1 moeten zijn. De jeans sluit ook mooi aan rond mijn taille, wat zo goed als nooit gebeurt als een broek over mijn dijen past. Qua pasvorm: geslaagd. Maar de minpuntjes wegen door. De denim geeft een chemisch geurtje af, skinny is passé en de 7/8-variant die ik pas, is niet flatterend voor mijn langere benen en iets bredere kuiten.”

Volledig scherm Redactrice Stéphanie. © nina.be

Lees ook: